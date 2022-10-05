Не розбивайте яйця об край сковорідки. Ось чому

Якщо ви любите смажити яйця, ви часто не заморочуєтеся, і розбиваєте їх прямо об край сковорідки. Але так робити не варто, і ось чому.

Чому не треба розбивати яйця об край сковорідки?

Яйця можуть бути розсадником небезпечної інфекції - сальмонельозу. Це інфекція, викликана зіпсованими продуктами харчування, як правило, забрудненими фекаліями.

Діти та люди похилого віку є найбільш уразливими, оскільки зараження і хвороба спричиняють зневоднення, яке може мати серйозні ускладнення.

Тому, щоб уникнути зараження сальмонельозом, профілактичним заходом є ретельна термічна обробка яєчних продуктів, з’їдання їх негайно або зберігання в холодильнику з дотриманням умов.

Чого не можна робити з яйцями?

Не розбивайте яйця об край тарілки, каструлі чи миски, оскільки сальмонела може бути присутня у шкаралупі та в кінцевому підсумку забруднити страву, розбризкатися по столу, плиті чи забруднити продукти, що поруч.

Кілька порад про техніку безпеки:

Не мийте яйця перед тим, як поставити їх у холодильник.

Обов'язково купуйте яйця з чистою і цілою шкаралупою.

Ніколи не використовуйте яєчну шкаралупу для відділення жовтків від білків.

Дайте яєчним продуктам ретельно проваритися чи просмажитися.

Дивіться дату придатності яєць, яка вказана як на упаковці.

Щоб правильно розбити яйця для яєчні, треба вбити необхідну кількість яєць в миску, а потім вилити вміст на розігріту сковороду.