Не розбивайте яйця об край сковорідки. Ось чому
Якщо ви любите смажити яйця, ви часто не заморочуєтеся, і розбиваєте їх прямо об край сковорідки. Але так робити не варто, і ось чому.
Про це пише SantePlus.
Чому не треба розбивати яйця об край сковорідки?
Яйця можуть бути розсадником небезпечної інфекції - сальмонельозу. Це інфекція, викликана зіпсованими продуктами харчування, як правило, забрудненими фекаліями.
Діти та люди похилого віку є найбільш уразливими, оскільки зараження і хвороба спричиняють зневоднення, яке може мати серйозні ускладнення.
Тому, щоб уникнути зараження сальмонельозом, профілактичним заходом є ретельна термічна обробка яєчних продуктів, з’їдання їх негайно або зберігання в холодильнику з дотриманням умов.
Чого не можна робити з яйцями?
Не розбивайте яйця об край тарілки, каструлі чи миски, оскільки сальмонела може бути присутня у шкаралупі та в кінцевому підсумку забруднити страву, розбризкатися по столу, плиті чи забруднити продукти, що поруч.
Кілька порад про техніку безпеки:
- Не мийте яйця перед тим, як поставити їх у холодильник.
- Обов'язково купуйте яйця з чистою і цілою шкаралупою.
- Ніколи не використовуйте яєчну шкаралупу для відділення жовтків від білків.
- Дайте яєчним продуктам ретельно проваритися чи просмажитися.
- Дивіться дату придатності яєць, яка вказана як на упаковці.
Щоб правильно розбити яйця для яєчні, треба вбити необхідну кількість яєць в миску, а потім вилити вміст на розігріту сковороду.
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