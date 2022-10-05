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Не розбивайте яйця об край сковорідки. Ось чому

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Середа 05 жовтня 2022 18:00
Не розбивайте яйця об край сковорідки. Ось чому Фото: Яйця можуть бути небезпечними (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви любите смажити яйця, ви часто не заморочуєтеся, і розбиваєте їх прямо об край сковорідки. Але так робити не варто, і ось чому.

Про це пише SantePlus.

Чому не треба розбивати яйця об край сковорідки?

Яйця можуть бути розсадником небезпечної інфекції - сальмонельозу. Це інфекція, викликана зіпсованими продуктами харчування, як правило, забрудненими фекаліями.

Діти та люди похилого віку є найбільш уразливими, оскільки зараження і хвороба спричиняють зневоднення, яке може мати серйозні ускладнення.

Тому, щоб уникнути зараження сальмонельозом, профілактичним заходом є ретельна термічна обробка яєчних продуктів, з’їдання їх негайно або зберігання в холодильнику з дотриманням умов.

Чого не можна робити з яйцями?

Не розбивайте яйця об край тарілки, каструлі чи миски, оскільки сальмонела може бути присутня у шкаралупі та в кінцевому підсумку забруднити страву, розбризкатися по столу, плиті чи забруднити продукти, що поруч.

Кілька порад про техніку безпеки:

  • Не мийте яйця перед тим, як поставити їх у холодильник.
  • Обов'язково купуйте яйця з чистою і цілою шкаралупою.
  • Ніколи не використовуйте яєчну шкаралупу для відділення жовтків від білків.
  • Дайте яєчним продуктам ретельно проваритися чи просмажитися.
  • Дивіться дату придатності яєць, яка вказана як на упаковці.

Щоб правильно розбити яйця для яєчні, треба вбити необхідну кількість яєць в миску, а потім вилити вміст на розігріту сковороду.

Раніше ми писали, чим замінити яйця у випічці, щоб зовсім не відчути різницю.

Також читайте, які яйця не можна купувати в магазині.

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