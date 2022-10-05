Не разбивайте яйца об край сковородки. Вот почему
Если вы любите жарить яйца, вы часто не морочитесь, и разбиваете их прямо о край сковородки. Но так поступать не стоит, и вот почему.
Об этом пишет SantePlus.
Почему не нужно разбивать яйца о край сковородки?
Яйца могут быть рассадником опасной инфекции – сальмонеллеза. Это инфекция, вызванная испорченными продуктами питания, обычно загрязненными фекалиями.
Дети и пожилые люди являются наиболее уязвимыми, поскольку заражение и болезнь вызывают обезвоживание, которое может иметь серьезные осложнения.
Поэтому во избежание заражения сальмонеллезом профилактической мерой является тщательная термическая обработка яичных продуктов, съедение их немедленно или хранение в холодильнике с соблюдением условий.
Что нельзя делать с яйцами?
Не разбивайте яйца о край тарелки, кастрюли или миски, поскольку сальмонелла может присутствовать в скорлупе и в конечном итоге запачкать блюдо, разбрызгаться по столу, плите или загрязнить продукты рядом.
Несколько советов по технике безопасности:
- Не мойте яйца, прежде чем поставить их в холодильник.
- Обязательно покупайте яйца с чистой и целой скорлупой.
- Не используйте яичную скорлупу для отделения желтков от белков.
- Дайте яичным продуктам тщательно провариться или прожариться.
- Смотрите дату пригодности яиц, указанную как на упаковке.
Чтобы правильно разбить яйца для яичницы, нужно вбить необходимое количество яиц в миску, а затем вылить содержимое на разогретую сковороду.
Раньше мы писали, чем заменить яйца в выпечке, чтобы совсем не почувствовать разницу.
Читайте также, какие яйца нельзя покупать в магазине.