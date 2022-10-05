Не разбивайте яйца об край сковородки. Вот почему

Если вы любите жарить яйца, вы часто не морочитесь, и разбиваете их прямо о край сковородки. Но так поступать не стоит, и вот почему.

Об этом пишет SantePlus.

Почему не нужно разбивать яйца о край сковородки?

Яйца могут быть рассадником опасной инфекции – сальмонеллеза. Это инфекция, вызванная испорченными продуктами питания, обычно загрязненными фекалиями.

Дети и пожилые люди являются наиболее уязвимыми, поскольку заражение и болезнь вызывают обезвоживание, которое может иметь серьезные осложнения.

Поэтому во избежание заражения сальмонеллезом профилактической мерой является тщательная термическая обработка яичных продуктов, съедение их немедленно или хранение в холодильнике с соблюдением условий.

Что нельзя делать с яйцами?

Не разбивайте яйца о край тарелки, кастрюли или миски, поскольку сальмонелла может присутствовать в скорлупе и в конечном итоге запачкать блюдо, разбрызгаться по столу, плите или загрязнить продукты рядом.

Несколько советов по технике безопасности:

Не мойте яйца, прежде чем поставить их в холодильник.

Обязательно покупайте яйца с чистой и целой скорлупой.

Не используйте яичную скорлупу для отделения желтков от белков.

Дайте яичным продуктам тщательно провариться или прожариться.

Смотрите дату пригодности яиц, указанную как на упаковке.

Чтобы правильно разбить яйца для яичницы, нужно вбить необходимое количество яиц в миску, а затем вылить содержимое на разогретую сковороду.