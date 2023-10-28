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Розбиті машини та вирвані дерева. Дивіться, до чого призводить сильний вітер у Києві: фото та відео

Київ, Субота 28 жовтня 2023 10:20
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Розбиті машини та вирвані дерева. Дивіться, до чого призводить сильний вітер у Києві: фото та відео У Києві зіпсувалася погода (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Від самого ранку в Києві та інших містах України спостерігається погіршення погодних умов. Пориви вітру місцями сягають 25 метрів на секунду. Негода вже призводить до плачевних наслідків.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало фото та відео ушкоджень внаслідок вітру.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал КМДА, Патрульна поліція Києва, Telegram-канал "Всевидящее око", Telegram-канал "Реальний Київ", Telegram-канал "Киев. Главное".

Наслідки від негоди в Києві

Укргідрометцентр попереджає, що в столиці спостерігаються сильні пориви вітру 25 метрів на секунду. Це другий рівень небезпеки.

Мешканців і гостей міста закликають бути обережними, перебуваючи на вулиці. Варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У мережі вже з'явилися перші відео та фото з наслідками негоди. Люди навіть перевіряють силу вітру на собі.

Фахівці нагадують, що під час сильного вітру необхідно щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 044 272 40 18.

Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 чи 044 430 37 13.

Розбиті машини та вирвані дерева. Дивіться, до чого призводить сильний вітер у Києві: фото та відеоРозбиті машини та вирвані дерева. Дивіться, до чого призводить сильний вітер у Києві: фото та відеоРозбиті машини та вирвані дерева. Дивіться, до чого призводить сильний вітер у Києві: фото та відео

У Києві падають дерева та бетонні парки на автомобілі (фото: Патрульна поліція Києва, Telegram-канал "Всевидящее око", "Реальний Київ")

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

Раніше ми повідомляли про те, що в Рівненській та Львівській областях через негоду знеструмлено населені пункти.

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