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Дві "неприємності" в одному дні. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 28 жовтня 2023 06:50
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Дві "неприємності" в одному дні. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 28 жовтня, в Україні буде не до пікніків. Погода в останні вихідні жовтня відрізнятиметься відразу двома особливостями - дощами, практично повсюдно та штормовим вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"28 жовтня у ранкові години пройдуть дощі в більшості областей України, а вдень опади (переважно незначні) затримаються у північних областях та подекуди в західній частині", - розповіла вона, додавши, що на решті території опадів не передбачається.

Сильний вітер

За даними синоптика, в більшості областей України очікується сильний вітер, до штормових поривів.

"До 17-22 м/с, часом і сильніший, до 25 м\с. Дуже будьте обережними під старими деревами, дахами будинків, білбордами, закріпіть на відкритих балконах та терасах нестійкі предмети", - порадила Діденко.

Погода у Києві

За словами синоптика, у Києві сьогодні очікується сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 20 м/с і більше.

"У суботу в столиці - часом дощ, вдень місцями невеликий. Температура повітря близько +14 градусів", - сказала вона.

Погода в листопаді 2023 в Україні

Середня місячна температура у листопаді 2023 року в Україні передбачається 2-7° тепла, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 34-65 мм, у горах Криму та місцями у Карпатах до 100 мм, що в межах норми, лише у північно-східних областях – 28-32 мм, що дещо менше норми.

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