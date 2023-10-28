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У Львівській та Рівненській областях знеструмлені населені пункти через негоду

Львів, Субота 28 жовтня 2023 09:10
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У Львівській та Рівненській областях знеструмлені населені пункти через негоду Фото: у Львівській та Рівненській областях відключення світла через негоду (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Негода 28 жовтня знеструмила низку населених пунктів у Львівській та Рівненській областях. Без світла жителі понад сотні населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Рівненської ОВА Віталія Коваля та главу Львівської ОВА Максима Козицького.

Через сильні дощі та пориви вітру у Львівській області знеструмлені 132 населені пункти (49 - повністю, 83 - частково). Енергетики вже працюють над відновленням світла.

У Рівненській області негода призвела до відключень близько 30 ліній електропередач. Найбільше постраждав Рівненський район. Також є знеструмлення у Дубенському та Сарненському районах.

Погода в Україні

Нагадаємо, сьогодні частину північних, західних та східних областей накриють дощі. У решті регіонів без суттєвих опадів.

При цьому синоптики попереджають українців про шквали. Пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с, а на заході України аже до 30 м/с.

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