Разбитые машины и вырванные деревья. Смотрите, к чему приводит сильный ветер в Киеве: фото и видео

С самого утра в Киеве и других городах Украины наблюдается ухудшение погодных условий. Порывы ветра местами составляют 25 метров в секунду. Непогода уже приводит к плачевным последствиям.

РБК-Украина (проект Styler) собрало фото и видео повреждений в результате ветра.

Последствия от непогоды в Киеве

Укргидрометцентр предупреждает, что в столице отмечаются сильные порывы ветра 25 метров в секунду. Это второй уровень опасности.

Жителей и гостей города призывают быть осторожными, находясь на улице. Следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В сети уже появились первые видео и фото с ненастьем. Люди даже проверяют силу ветра на себе.

https://t.me/kievreal1/50397?single

Специалисты напоминают, что при сильном ветре необходимо плотно закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Если дерево упало или сломались ветки, звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 044 272 40 18.

Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 044 430 37 13.

В Киеве падают деревья и бетонные парки на автомобиле (фото: Патрульная полиция Киева, Telegram-канал "Всевидящее око", "Реальный Киев")

При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.