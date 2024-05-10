ROXOLANA: Хочу донести підліткам, що народні традиції - це класно і прикольно

–​​​​​​​ У 2022 році ти брала участь у Нацвідборі на Євробачення. Як тоді сприйняла те, що не пройшла і чому більше не брала участі в конкурсі - через якісь образи?

– Результати того Нацвідбору я прийняла абсолютно нормально, для нашої команди це був дуже класний досвід, ми багато чого винесли, багато чому навчились. Ми тоді зробили гарний якісний перформанс. Це той випадок, коли участь виявилась набагато важливішою за результат. Мені хотілося, щоб Євробачення в нашій країні сприймалось саме так - з атмосферою свята і гарної музики, без зайвого хейту і конкуренції.

Справді, після цього я більше не брала участь у відборі, оскільки не мала тієї самої пісні. Якщо я відчую, що вона з'явилась, то, можливо, буду готова повернутись на Євробачення.

– Тоді ж Джамала, до речі, сказала, що у тебе є все для того, аби стати новою поп-дівою. Хотіла б отримати такий "статус"?

– Якщо чесно, я не пам'ятаю цих слів, але якщо вони й прозвучали, я не відчуваю потреби бігти за цим титулом, це не є моєю метою і моїм пріоритетом.

Мені взагалі здається, що період, коли у шоу-бізнесі є одна топова артистка чи один головний артист, вже відходить на другий план, тому що артистів дуже багато, всі вони можуть бути крутими, професійними та при цьому дуже різними.

Боротьба за перше місце мене ніколи не надихала, але якщо раптом хтось захоче надати мені такий статус, я буду не проти (сміється).

– Твій брат служить у ЗСУ. Які задачі він виконує? Що розповідає про війну загалом?

– Мій брат з 2014 року є військовим капеланом, він або перебуває на фронті, або збирає гроші для побратимів і привозить їм все, що вони потребують.

Що розповідає? Навіть не знаю, як тут відповісти, адже як і всі військові він багато не розповідає, але говорить, що війна - це жесть, жах, на позиціях надзвичайно складно. Але так було й у 2014 році.

Є багато втрат, але дівчата і хлопці гідно тримаються, виборюють нашу свободу і незалежність, наше з вами спокійне життя, за що я їм безмежно вдячна.

ROXOLANA на сольнику 25 квітня (фото: пресслужба співачки)

– У 2022 році під час обстрілу Вінниці загинув твій звукорежисер Євген Коваленко. Як ти та твоя команда переживали цю втрату?

– Втрату Жені переживали всі складно. Кожен член команди картав себе, відчував на собі відповідальність за те, що сталось, хоча зараз ми чітко розуміємо, що відповідальність лежить виключно на Росії та її громадянах та військових, які напали на Україну, які запускають ракети, вбиваючи українців.

Тоді ми не розуміли, як повернутись до музики. А своїм поверненням наша команда зобов'язана мамі Жені, яка нам сказала: "Пообіцяйте, що ви продовжите свою справу, інакше якщо ви зупинитесь, це означатиме, що їм вдалося нас зламати, а смерть Жені була марною". Ці слова дали нам сили йти далі й творити далі.

– Ви дотримуєтесь безпекових правил під час шоу?

– Усіх безпекових правил ми дотримуємось завжди, з оголошенням повітряної тривоги усі виступи припиняються, ми з глядачами спускаємось в укриття. Тут без варіантів.

ROXOLANA на сольнику 25 квітня (фото: пресслужба співачки)

– Ти співпрацювала із без перебільшення культовим для української сучасної музики артистом Дімою Монатіком, випустили спільну пісню. Що дало поштовх цій спільній роботі?

– На момент знайомства з Дімою я випустила всього кілька пісень і, як виявилось, він за мною стежив у соцмережах, найбільше йому на той момент сподобалась пісня "Говори".

Одного разу, коли я процитувала в Instagram фразу з його пісні "Мріяти не шкідливо, мріяти важливо", відмітивши його, він написав в директ, що давно має нереалізовану ідею дуету і запропонував зустрітись.

Під час зустрічі Діма показав мені пісню, яка лежала в нього вже кілька років, він розповів, що почув у ній мій вокал і запропонував записати її. Ми одразу заспівали, все зрезонувало і так ми почали працювати над "Інь-Ян".

– Який Діма в роботі та житті? Наскільки важко (чи легко) вам було порозумітися? І чи є щось, що ти у нього перейняла?

– Діма дуже хороша, добра і класна людина, саме цим він мене надихає насамперед. Дійсно, він неймовірний артист, але для мене він відкрився і як чудова людина. Ті якості, які є в нього, я дуже ціную, тому насамперед я ставлюся до нього з величезною повагою.

Я навчилась в нього багатьом речам і насправді продовжую вчитися, і найбільш цінно, що я можу написати йому у будь-який момент, попросити професійної поради, і він дуже відкритий до цього. Я можу порадитись стосовно аранжувань і якихось технічних моментів.

Порозумілись ми дуже швидко і легко, мені здається, насамперед тому, що ми, попри різницю у віці й те, що ми слухали різну музику, маємо дуже схожі смаки.

ROXOLANA і Монатік на сольнику співачки (фото: пресслужба співачки)

– Я помітила, що в коментарях вас частенько порівнюють з KOLA. Як ставишся до цього?

– Насправді всіх артистів, які починають, завжди з кимось порівнюють. Я чула багато різного - наприклад, що я жіноча версія Діми Монатіка (усміхається).

Стосовно Насті (Анастасія Прудіус - справжнє ім'я співачки KOLA, - ред.), мабуть, щось є, якщо так пишуть. Мені здається, ми різні артистки, але якщо і є схожість, то це прикольно, чому ні?

– Напередодні Різдва музичні чарти розірвав твій проєкт "Настрій: колядувати". Як народилася така ідея? Чому для тебе важливо відроджувати й переспівувати колядки?

– Я надзвичайно рада, що проєкт "Настрій: колядувати" став настільки успішним. Саму ідею я виношувала давно, адже колядки - це невід'ємна частина мого життя з самого дитинства. Кожного Різдва ми збирались усією родиною, а вона у нас велика, і співали, колядували, ходили до друзів із піснями.

Тому мені хотілось сказати сучасним підліткам і молоді, що колядки - це не якась архаїка, не традиція, що залишилась в минулому. Навпаки, традиції можуть бути класними й прикольними, якщо їх правильно подати. Це те, що нас усіх об'єднує.

Тому я давно про це мріяла, а цієї зими, скажемо відверто, досить важкої, я подумала, навіщо цю ідею відкладати, коли, як не зараз її реалізувати?

Я почала писати артистам, сумніваючись, чи вони погодяться, чи зможуть, але всі були в такому захваті, що проєкт дуже швидко почав складатися, немов пазл. Всі артисти були дуже натхненні цим проєктом і всі довірились мені в плані аранжування пісень, тому я дуже рада, що у нас все так склалося.

Навіть зараз на моєму сольному концерті деякі глядачі просили виконати "Ой, чи є, чи нема пан господар дома". Я щаслива, що різдвяний альбом настільки сподобався людям.

–​​​​​​​ У кількох колядках змінений текст. Не боялася осуду, що ніби "спаплюжила" пісні?

– Музичне оформлення до всіх колядок було моїм. Що стосується пісні "Виноград", яку ми записали разом з KAZKA, то ми працювали й навіть консультувались з бек-вокалістками гурту, які досліджують український фольклор. Дівчата були відкрити до експериментів.

Звичайно, коли ти переробляєш будь-що, добре відоме людям, ти завжди ходиш по лезу ножа, але питання в тому, що ти транслюєш та який меседж створюєш. Я чітко розуміла, як я хочу це зробити й показати, тому я розуміла, що осуд може бути, але я його не боялась.

–​​​​​​​ Ти також переспівала хіт 90-х "Не стій під вікном". З чим пов'язане це бажання: дати друге дихання пісні чи зловити цю хвилю популярності?

– Цікаво, що трек "Не стій під вікном" - це мій найбільш спонтанний проєкт. Адже почалося все з того, що ми брали участь у рекламному кампейні одного українського бренду одягу, за їхнім задумом я мала переспівати якусь з пісень, популярних в 90-і роки.

Ми знайшли пісню "Не стій під вікном". На свій жаль, чесно зізнаюсь, раніше я її не чула. Але після того, як ми її записали, вона раптом почала віруситись і люди почали питати, де її можна почути.

Тому ми зв'язались з родиною Русі, попросили про дозвіл на запис і виконання пісні, після чого одразу її записали. Я вважаю, це дуже круто, що така неймовірна пісня, яку любило не одне покоління, отримала друге життя.

–​​​​​​​ Як оцінюєш розвиток української музики сьогодні? Чи в тому руслі наш шоу-біз рухається?

– Один американський артист казав, що писати пісні - це як відкрити кран, який давно не відкривали - спочатку з нього капає іржа, але поступово починає текти прозора і чиста вода.

Мені здається, що цією метафорою можна описати розвиток української музики. Наша музика в 60-х, 70-х була дуже класною, у 90-х почався неймовірний розвиток, але дуже швидко росіяни почали забирати наш ринок і підминати його під себе. І тільки зараз, мені здається, нарешті наш шоу-бізнес починає очищатись від цього всього, з'являється дуже багато цікавого контенту.

Оскільки багато артистів не писали раніше українською, діє ефект цього відкритого крану, коли за останні два роки з'являлись і гарні пісні, і відверто невдалі.

Саме зараз, мені здається, наша індустрія починає викристалізовуватись і рухатись в правильному напрямку. Головне, нам всім не знижувати планку, одне одного мотивувати, надихати та об'єднуватись.

– Ти не так давно розповіла, що вже кілька років перебуваєш в стосунках. Однак чоловіка не показуєш. Чому вирішила приховувати стосунки та чи розраховувати твоїм фанам, що скоро привідкриєш цю завісу?

– Я вже кілька років перебуваю у стосунках, я їх не приховую, але й не транслюю публічно в соціальних мережах виключно через повагу до особистого простору моєї коханої людини.

Він інтроверт, ніколи не бажав бути публічною людиною, так було завжди, задовго до того, як я почала активно виступати. Тому це виключно через повагу і бажання мого коханого.

ROXOLANA на сольнику 25 квітня (фото: пресслужба співачки)