ROXOLANA: Хочу донести подросткам, что народные традиции - это классно и прикольно

– В 2022 году ты принимала участие в Нацотборе на Евровидение. Как тогда восприняла то, что не прошла и почему больше не участвовала в конкурсе - из-за каких-то оскорблений?

– Результаты того Нацотбора я приняла абсолютно нормально, для нашей команды это был очень классный опыт, мы многое вынесли, многому научились. Мы тогда сделали хороший, качественный перформанс. Это тот случай, когда участие оказалось гораздо важнее результата. Мне хотелось, чтобы Евровидение в нашей стране воспринималось именно так - с атмосферой праздника и хорошей музыки, без лишнего хейта и конкуренции.

Действительно, после этого я больше не участвовала в отборе, поскольку у меня не было той же песни. Если я почувствую, что она появилась, то, возможно, буду готова вернуться на Евровидение.

– Тогда же Джамала, кстати, сказала, что у тебя есть все для того, чтобы стать новой поп-дивой. Хотела бы получить такой "статус"?

– Если честно, я не помню этих слов, но если они и прозвучали, я не чувствую необходимости бежать за этим титулом, это не моя цель и мой приоритет.

Мне вообще кажется, что период, когда в шоу-бизнесе есть одна топовая артистка или один главный артист, уже отходит на второй план, потому что артистов очень много, все они могут быть крутыми, профессиональными и при этом очень разными.

Борьба за первое место меня никогда не вдохновляла, но если вдруг кто-то захочет предоставить мне такой статус, я буду не против (смеется).

– Твой брат служит в ВСУ. Какие задачи он выполняет? Что рассказывает о войне в целом?

– Мой брат с 2014 года является военным капелланом, он либо находится на фронте, либо собирает деньги для побратимов и привозит им все, в чем они нуждаются.

Что рассказывает? Даже не знаю, как здесь ответить, ведь, как и все военные он много не рассказывает, но говорит, что война - это жесть, ужас, на позициях очень сложно. Но так было и в 2014 году.

Есть много потерь, но девушки и парни достойно держатся, борются за нашу свободу и независимость, нашу с вами спокойную жизнь, за что я им безгранично благодарна.

ROXOLANA на сольнике 25 апреля (фото: пресс-служба певицы)

– В 2022 году при обстреле Винницы погиб твой звукорежиссер Евгений Коваленко. Как ты и твоя команда переживали эту утрату?

– Потерю Жени переживали все сложно. Каждый член команды корил себя, чувствовал на себе ответственность за случившееся, хотя сейчас мы четко понимаем, что ответственность лежит исключительно на России и ее гражданах и военных, напавших на Украину, запускающих ракеты, убивая украинцев.

Тогда мы не понимали, как вернуться к музыке. А своим возвращением наша команда обязана маме Жени, которая нам сказала: "Пообещайте, что вы продолжите свое дело, иначе если вы остановитесь, это будет означать, что им удалось нас сломать, а смерть Жени была зря". Эти слова дали нам силы идти дальше и творить дальше.

– Вы придерживаетесь правил безопасности во время шоу?

– Все правила безопасности мы соблюдаем всегда, с объявлением воздушной тревоги все выступления прекращаются, мы со зрителями спускаемся в укрытие. Здесь без вариантов.

ROXOLANA на сольнике 25 апреля (фото: пресс-служба певицы)

– Ты сотрудничала с без преувеличения культовым для украинской современной музыки артистом Димой Монатиком, выпустили общую песню. Что дало толчок этой совместной работе?

– На момент знакомства с Димой я выпустила всего несколько песен и, как оказалось, он за мной следил в соцсетях, больше всего ему на тот момент понравилась песня "Говори".

Однажды, когда я процитировала в Instagram фразу из его песни "Мечтать не вредно, мечтать важно", отметив его, он написал в директ, что у него давно есть нереализованная идея дуэта и предложил встретиться.

Во время встречи Дима показал мне лежавшую у него уже несколько лет песню, он рассказал, что услышал в ней мой вокал и предложил записать ее. Мы сразу спели, все срезонировало и так мы начали работать над "Інь-Ян".

– Какой Дима в работе и жизни? Насколько трудно (или легко) вам было найти общий язык? И есть ли что-нибудь, что ты у него переняла?

– Дима очень хороший, добрый и классный человек, именно этим он меня вдохновляет в первую очередь. Действительно, он невероятный артист, но для меня он открылся и как отличный человек. Те качества, которые есть у него, я очень ценю, поэтому прежде всего я отношусь к нему с огромным уважением.

Я научилась у него многим вещам и на самом деле продолжаю учиться, и наиболее ценно, что я могу написать ему в любой момент, попросить профессионального совета, и он очень открыт к этому. Я могу посоветоваться по поводу аранжировок и каких-то технических моментов.

Нашли общий язык мы очень быстро и легко, мне кажется, прежде всего потому, что мы, несмотря на разницу в возрасте и то, что мы слушали разную музыку, имеем очень похожие вкусы.

ROXOLANA и Дима Монатик (фото: пресс-служба певицы​​​​​​​)

–​​ Я заметила, что в комментариях вас частенько сравнивают с KOLA. Как относишься к этому?

– На самом деле всех начинающих артистов всегда с кем-то сравнивают. Я слышала много разного - например, что я женская версия Димы Монатика (улыбается).

Относительно Насти (Анастасия Прудиус - настоящее имя певицы KOLA, ред.), пожалуй, что-то есть, если так пишут. Мне кажется, мы разные артистки, но если и есть сходство, то это прикольно, почему нет?

–​​ Накануне Рождества музыкальные чарты разорвал твой проект "Настрій: колядувати". Как родилась подобная идея? Почему тебе важно возрождать и перепевать колядки?

– Я очень рада, что проект "Настрій: колядувати" стал настолько успешным. Саму идею я вынашивала давно, ведь колядки - это неотъемлемая часть моей жизни с самого детства. Каждое Рождество мы собирались всей семьей, а она у нас большая, и пели, колядовали, ходили к друзьям с песнями.

Поэтому мне хотелось сказать современным подросткам и молодежи, что колядки - это не какая-то архаика, не оставшаяся в прошлом традиция. Напротив, традиции могут быть классными и прикольными, если их правильно преподнести. Это то, что всех нас объединяет.

Поэтому я давно об этом мечтала, а этой зимой, скажем откровенно, довольно сложной, я подумала, зачем эту идею откладывать, когда, как не сейчас реализовать ее?

Я начала писать артистам, сомневаясь, согласятся ли они, смогут ли, но все были в таком восторге, что проект очень быстро начал складываться, словно пазл. Все артисты были вдохновлены этим проектом и все доверились мне в плане аранжировки песен, поэтому я очень рада, что у нас все так сложилось.

Даже сейчас на моем сольном концерте некоторые зрители просили выполнить "Ой, чи є, чи нема пан господар дома". Я счастлива, что рождественский альбом настолько понравился людям.

– В нескольких колядках изменили текст. Не боялась осуждения, что будто "осквернила" песни?

– Музыкальное оформление ко всем колядкам было моим. Что касается песни "Виноград", которую мы записали вместе с KAZKA, то мы работали и даже консультировались с бэк-вокалистками группы, исследующими украинский фольклор. Девушки были открыты для экспериментов.

Конечно, когда ты переделываешь что-нибудь, хорошо известное людям, ты всегда ходишь по лезвию ножа, но вопрос в том, что ты транслируем и какой месседж создаешь. Я ясно понимала, как я хочу это сделать и показать, поэтому я понимала, что осуждение может быть, но я его не боялась.

– Ты также перепела хит 90-х "Не стій під вікном". С чем связано это желание: дать второе дыхание песне или поймать эту волну популярности?

– Интересно, что трек "Не стій під вікном" - это мой самый спонтанный проект. Ведь началось все с того, что мы участвовали в рекламном кампейне одного украинского бренда одежды, по их замыслу я должна была перепеть какую-нибудь из песен, популярных в 90-е годы.

Мы нашли песню "Не стій під вікном". К сожалению, честно признаюсь, раньше я ее не слышала. Но после того, как мы ее записали, она вдруг начала вируситься и люди начали спрашивать, где ее можно услышать.

Поэтому мы связались с семьей Руси, попросили о разрешении на запись и исполнение песни, после чего сразу же ее записали. Я считаю, это очень круто, что такая невероятная песня, которую любило не одно поколение, получила вторую жизнь.

– Как оцениваешь развитие украинской музыки сегодня? В том ли русле наш шоу-биз двигается?

– Один американский артист говорил, что писать песни - это как открыть кран, который давно не открывали - сначала с него капает ржавчина, но постепенно начинает течь прозрачная и чистая вода.

Мне кажется, что этой метафорой можно описать развитие украинской музыки. Наша музыка в 60-х, 70-х была очень классной, в 90-х началось невероятное развитие, но очень быстро россияне начали забирать наш рынок и подминать его под себя. И только сейчас, мне кажется, наконец, наш шоу-бизнес начинает очищаться от всего этого, появляется очень много интересного контента.

Поскольку многие артисты не писали раньше по-украински, действует эффект этого открытого крана, когда за последние два года появлялись и хорошие песни, и откровенно неудачные.

Сейчас, мне кажется, наша индустрия начинает выкристаллизовываться и двигаться в правильном направлении. Главное, нам всем не снижать планку, друг друга мотивировать, вдохновлять и объединяться.

– Ты недавно рассказала, что уже несколько лет находишься в отношениях. Однако мужа не показываешь. Почему решила скрывать отношения и рассчитывать ли твоим фанам, что скоро откроешь этот занавес?

– Я уже несколько лет нахожусь в отношениях, я их не скрываю, но и не транслирую публично в социальных сетях исключительно из-за уважения к личному пространству моего любимого человека.

Он интроверт, никогда не желал быть публичным человеком, так было всегда, задолго до того, как я начала активно выступать. Поэтому это исключительно из уважения и желания моего любимого.

ROXOLANA на своем сольнике 25 апреля (фото: пресс-служба певицы​​​​​​​)