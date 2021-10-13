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Под Ровно змея спряталась в мотоцикле, когда мужчина пошел по грибы (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Ровенской области змея спряталась в мотоцикле. Он заметил пресмыкающееся, однако тот едва не укусил мужчину.

Об этом сообщили в Instagram-сообществе "Типичное Сарны".

Так, мужчина успел снять видео инцидента. Это случилось в лесу возле села Степань, что в Ровенской области.

"На Сарненщине в припаркованный мотоцикл залезла змея. Водитель вышел в лес по грибы, а когда вернулся, то услышал странные звуки в участке руля", - говорится под видео.

На видео видно, как пресмыкающееся напало на мужчину, когда тот пытался забрать животное из техники.

К счастью, владелец транспорта не пострадал, одна очень испугался.

В комментариях пользователи предполагают, что это мог быть уж.

  • Видно, что это уж, у него желтые ушки;
  • А мог бы и вправду не увидеть;
  • Это уж!
  • Уж не бросается так;
  • Ого! Я, должно быть, впереди того мотоцикла бежала;
  • Какой ужас! Нужно быть внимательным.

Ранее мы сообщали, что во Львове в парке заметили редкую краснокнижную змею.

Также недавно мы писали, что на Прикарпатье в школу заползли гадюки.

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змея