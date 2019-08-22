Под Ровно утонул 15-летний пластун из Львова: все подробности

В Ровенской области утонул молодой пластун изо Львова Андрей Федчишин. Трагедия произошла в водоеме, недалеко от пластовой встречи, передает на своей странице в Facebook "Пласт - украинский скаутинг". Свои соболезнования о трагическом происшествии высказали организаторы этой встречи.

Смерть парня случилась после того, как он с товарищами решил поплавать в за километр от территории съезда вне его программы.

"Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы установить все обстоятельства этого несчастного случая", - написали на странице.

Отметим, что Андрей Федчишин пришел в Пласт с 2014 года.Он находился во Львове в 111 шалаше имени Романа Мстиславича, в котором занимал должность куренного. Андрей был участником многих всеукраинских лагерей и получил самый высокий юношеский степень пластуна-скоба.

Скриншот поста (facebook.com/PlastUA)

Пользователи сети выражают свои соболезнования родным Андрея и пишут грустные комментарии, в которых содержится боль от утраты парня.

Скриншот комментариев (facebook.com/PlastUA)

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