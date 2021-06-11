Под Ровно школьницы оригинально отпраздновали завершение обучения: в сети видео стало популярным
В селе Боровое местные школьницы оригинально отпраздновали выпускной. Они прыгнули в воду в школьной форме и с бантами на голове.
Об этом сообщили на Instagram-странице rivne_1283.
На видео можно увидеть, как школьницы пришли на берег местного водоема, и по очереди начали прыгать в реку. Так они решили отпраздновать окончание школы.
Кроме того, девушки были одеты в школьную форму, а на головах у них банты.
Видео стало популярным в сетях Tik Tok и Instagram.
В комментариях пользователи пишут, что раньше школьники прыгали в фонтан. Теперь же все изменилось, и девушки прыгают в реку. Кроме того, выпускников хвалят за их оригинальность.
- Боевое крещение
- Молодцы! Оригинально
- Круто, эпично
- Интересно, что на следующий год придумают
- Очень красиво. Молодцы!
- Смело.
Ранее мы сообщали, что в школах Киева прозвучали последние звонки.
Также не все украинские школьники уйдут на каникулы, а некоторым обучение продолжили.