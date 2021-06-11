ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Ровно школьницы оригинально отпраздновали завершение обучения: в сети видео стало популярным

Новина українською →
Борове, Пятница 11 июня 2021 17:45
Под Ровно школьницы оригинально отпраздновали завершение обучения: в сети видео стало популярным Коллаж РБК-Украина: в Боровах школьники оригинально отпраздновать выпускной
Автор: Тетяна Самарук

В селе Боровое местные школьницы оригинально отпраздновали выпускной. Они прыгнули в воду в школьной форме и с бантами на голове.

Об этом сообщили на Instagram-странице rivne_1283.

На видео можно увидеть, как школьницы пришли на берег местного водоема, и по очереди начали прыгать в реку. Так они решили отпраздновать окончание школы.

Кроме того, девушки были одеты в школьную форму, а на головах у них банты.

Видео стало популярным в сетях Tik Tok и Instagram.

В комментариях пользователи пишут, что раньше школьники прыгали в фонтан. Теперь же все изменилось, и девушки прыгают в реку. Кроме того, выпускников хвалят за их оригинальность.

  • Боевое крещение
  • Молодцы! Оригинально
  • Круто, эпично
  • Интересно, что на следующий год придумают
  • Очень красиво. Молодцы!
  • Смело.

Ранее мы сообщали, что в школах Киева прозвучали последние звонки.

Также не все украинские школьники уйдут на каникулы, а некоторым обучение продолжили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь школьницы школа
LITE
Праздник 11 июня: какой день, что сегодня нельзя делать и кто именинник
Праздник 11 июня: какой день, что сегодня нельзя делать и кто именинник