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Під Рівним школярки оригінально відсвяткували завершення навчання: у мережі відео стало популярним

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Борове, П'ятниця 11 червня 2021 17:45
Під Рівним школярки оригінально відсвяткували завершення навчання: у мережі відео стало популярним Колаж РБК-Україна: у Боровах школярі оригінально відсвяткувати випускний
Автор: Тетяна Самарук

У селі Борове місцеві школярки оригінально відсвяткували випускний. Вони стрибнули у воду в шкільній формі та із бантами на голові.

Про це повідомили на Instagram-сторінці rivne_1283.

На відео можна побачити, як школярки прийшли на берег місцевої водойми, і по черзі почали стрибати у річку. Так вони вирішили відсвяткувати закінчення школи.

Окрім того, дівчата були вдягнені в шкільну форму, а на головах у них банти.

Відео стало популярним у мережах Tik Tok та Instagram.

У коментарях користувачі пишуть, що раніше школярі стрибали у фонтан. Тепер же усе змінилось, і дівчата стрибають в річку. Окрім того, випускників хвалять за їх оригінальність.

  • Бойове хрещення
  • Молодці! Оригінально
  • Круто, епічно
  • Цікаво, що на наступний рік вигадають
  • Дуже гарно. Молодці!
  • Сміливо.

Раніше ми повідомляли, що у школах Києва прозвучали останні дзвоники.

Також не всі українські школярі підуть на канікули, а деяким навчання продовжили.

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