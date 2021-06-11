Під Рівним школярки оригінально відсвяткували завершення навчання: у мережі відео стало популярним

У селі Борове місцеві школярки оригінально відсвяткували випускний. Вони стрибнули у воду в шкільній формі та із бантами на голові.

Про це повідомили на Instagram-сторінці rivne_1283 .

На відео можна побачити, як школярки прийшли на берег місцевої водойми, і по черзі почали стрибати у річку. Так вони вирішили відсвяткувати закінчення школи.

Окрім того, дівчата були вдягнені в шкільну форму, а на головах у них банти.

Відео стало популярним у мережах Tik Tok та Instagram.

У коментарях користувачі пишуть, що раніше школярі стрибали у фонтан. Тепер же усе змінилось, і дівчата стрибають в річку. Окрім того, випускників хвалять за їх оригінальність.