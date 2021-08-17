Под Ровно прямо на ходу загорелся поезд: первые кадры с места ЧП

На видео видно, как за несколько метров до станции произошло задымление в тепловозе.

Также на кадрах заметно, что очевидцы пытаются собственными силами потушить тепловоз. Но у них не получается.

Под Ровно загорелся тепловоз возле станции "Малинск"

Что говорят спасатели

На место происшествия были вызваны сотрудники пожарно-спасательной службы. В пресс-службе ГСЧС Ровенской области заверили, что в результате ЧП никто из людей не пострадал.

"17 августа в 10:45 по спецлинии "101" поступило сообщение о задымлении в грузовом тепловозе на станции Малинск Малинского ТГ Ровенского района. На место вызова было направлено дежурное отделение бойцов 7-го государственного пожарно-спасательного поста пгт Степань и пожарных местной пожарной команды с. Малинск. Прибыв по указанному адресу спасатели установили, что случилось возгорание в моторном отсеке. В 11:29 возгорание было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении на сайте местного ГСЧС.

Вот что произошло с тепловозом (фото: rv.dsns.gov.ua)

Комментаторы тем временем считают, что эти старые локомотивы давно пора списать.

"Давно пора. Это не поезд, а только название!" - написал Василий Козачук.

Добавим, что средний возраст подобных магистральных тепловозов на УЗ составляет на сегодня около 30 лет, тогда как нормативный срок службы - 20.