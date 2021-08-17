Під Рівним прямо на ходу загорівся поїзд: перші кадри з місця НП

У селі Малинськ на однойменній залізничній станції прямо на ходу загорівся поїзд "Укрзалізниці". Це сталося вранці 17 серпня.
Перше відео з місця надзвичайної події у Березнівському районі опублікували у Instagram-аккаунті rivne_1283.
На відео видно, як за кілька метрів до станції сталось задимлення у тепловозі.
Також на кадрах помітно, що очевидці намагаються власними силами загасити тепловоз. Але у них не виходить.
Під Рівним загорівся тепловоз біля станції "Малинськ"
На місце події були викликані співробітники пожежно-рятувальної служби. У прес-службі ДСНС Рівненської області запевнили, що у результаті НП ніхто з людей не постраждав.
"17 серпня о 10:45 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про задимлення у вантажному тепловозі на станції Малинськ Малинської ТГ Рівненського району. На місце виклику було направлено чергове відділення бійців 7-го державного пожежно-рятувального поста смт Степань та вогнеборців місцевої пожежної команди с. Малинськ. Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що трапилося загоряння у моторному відсіці. Об 11:29 загоряння було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина загоряння та збитки встановлюються", - йдеться у повідомленні на сайті місцевого ДСНС.
Ось що сталося з тепловозом (фото: rv.dsns.gov.ua)
Коментатори тим часом вважають, що ці старі локомотиви давно пора списати.
"Давно пора. То не потяг, а лише назва!" - написав Василь Козачук.
Додамо, що середній вік подібних магістральних тепловозів на УЗ складає на сьогодні близько 30 років, тоді як нормативний термін їхньої служби - 20.
Нагадаємо, що наприкінці липня потяг "Укрзалізниці" загорівся на шляху з Києва до Херсона.