Под Ровно пронесся мощный смерч: видео последствий стихии

Жители города Здолбунов Ровенской области столкнулись с мощным и неожиданным смерчем, который посрывал с домов крыши и обрывал провода. Об этом сообщает "UA: Рівне" на своей странице в Facebook.

При этом больше всего пострадал местный дом-интернат. Крыши сорвало со всех трех зданий, которые относятся к интернату. В результате этого корпуса зданий начало затапливать.

В интернате просят власть срочно найти деньги на ремонт, оценивая убытки в полмиллиона гривен.

Смерч в Ровенской области (видео: facebook.com/uarivnetv)

Стоит отметить, что в селе Постийное Ровенской области на пенсионерку и ее внучку обвалились оборванные ветром провода. При этом пожилая женщина скончалась сразу же, а ребенка увезла карета скорой помощи в больницу.

Напомним, что вчера, 8 августа, на Киев обрушился ураган около 15:00. Стихия повалила деревья, некоторые из которых придавили автомобили жителей и гостей столицы.

Ранее сообщалось о том, что селевой поток разрушил дачный поселок неподалеку Белгород-Днестровского. Из-за осадков прорвало насыпь в селе Семеновка, и огромный поток из воды и грязи понесся на соседнее село Мологу.

Мы также писали о том, что Крым сильно пострадал из-за разбушевавшейся стихии. В Керчи были полностью залиты дороги, а уровень воды иногда доходил до капотов автомобилей. В селе Приозерное вода затопила более 15 домов.