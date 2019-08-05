Затопленные дороги и дома: Крым сильно пострадал из-за разбушевавшейся стихии (фото, видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Оккупированный Крым сильно пострадал из-за непогоды

Жители аннексированного Крыма в воскресенье, 4 августа, пережили сильную бурю, которая затопила улицы и дома нескольких городов. Фотографии непогоды опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

К примеру, в Керчи полностью залиты дороги, уровень воды иногда доходил до капотов автомобилей. Кроме того, у части города пропал свет.

Крым затопило из-за разбушевавшейся стихии (фото: twitter.com/KrimRt)

Из-за непогоды пострадали также Симферополь и Приозерное, в котором также прорвало дамбу. Село затопило, и вода залила более 15 домов. Спасатели эвакуировали местных жителей из подтопленных зданий.

Крым затопило из-за разбушевавшейся стихии (фото: twitter.com/KrimRt)

Крым затопило из-за разбушевавшейся стихии (видео: YouTube/Керчь ИНФО)

Крым затопило из-за разбушевавшейся стихии (видео: YouTube/Вести Крым)

Напомним, что появились фото последствий стихии под Одессой. Ливень под Одессой причинил масштабные разрушения, было затоплены десятки машин и разрушено несколько дорог. Кроме того, потоки воды размыли дороги в Белгород-Днестровском.

На некоторых улицах появились целые озера, в которых плавали автомобили. Из-за непогоды часть домов города оказались без электричества.

Ранее сообщалось, что сильнейший ливень в Одессе за считанные минуты залил улицы. При этом в некоторых районах Одессы появились настоящие водные каналы. В пригороде Одессы прошел смерч, который засняли на видео очевидцы происходящего. Смерч образовался под Одессой в дневное время недалеко от самого города.

Мы также писали о том, что сильный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и рушила деревья вместе со столбами.