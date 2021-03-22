В Ровно подростки устроили метадоновую вечеринку: медики едва откачали

В Ровно подростки в возрасте от 15 до 17 лет устроили вечеринку с использованием опасных наркотических веществ. Медики госпитализировали четверых подростков из пригорода с одинаковыми симптомами отравления.

Что произошло на вечеринке

Вызов в скорую помощь города Ровно поступил из села Федоровка. Там подростки устроили вечеринку с использованием опасных наркотических веществ – амфетамин и метадона. На месте вызова медики обнаружили четверых подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Трое детей были без сознания и их отправили в Гощанскую центральную больницу, в реанимационное отделение. Одного пострадавшего пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Четвертый пострадавший был в более удовлетворительном состоянии, так как родители сразу заметили, что с сыном что-то не, так и промыли ему желудок.

Под утро двух пострадавших в тяжелом состоянии перевезли в Ровенскую детскую больницу. Одному из них врачи ввели антидот. У него появилась мышечная активность, но парень находился в коме.

В каком состоянии сейчас находятся подростки

Медики рассказали, что детей пришлось буквально вытягивать с того света. Всех четверых пострадавших удалось спасти.

"Медики проводили интенсивную терапию, дезинтоксикующие мероприятия. Сейчас дети в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни уже нет. Через несколько дней их выпишут из больницы", - сообщил главный врач Ровенской областной детской больницы Виталий Бойко.

Что говорят в полиции

Сотрудники правоохранительных органов начали по данному факту досудебное расследование по части 2 ст. 315 УК (Склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Как рассказала пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая, есть данные о том, что один из несовершеннолетних привез наркотики из другой области, где он проходит обучение. Он организовал вечеринку с друзьями и предложил им попробовать запрещенные препараты. На данный момент указанная информация проверяется в рамках расследования.