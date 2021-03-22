У Рівному підлітки влаштували метадонову вечірку: медики ледве відкачали

В Рівному підлітки у віці від 15 до 17 років влаштували вечірку з використанням небезпечних наркотичних речовин. Медики госпіталізували чотирьох підлітків з передмістя з однаковими симптомами отруєння.

Що сталося на вечірці

Дзвінок у швидку допомогу міста Рівного надійшов із села Федорівка. Там підлітки влаштували вечірку з використанням небезпечних наркотичних речовин – амфетаміну та метадону. На місці виклику медики виявили чотирьох підлітків у віці від 15 до 17 років. Троє дітей були без свідомості і їх відправили в Гощанську центральну лікарню, в реанімаційне відділення. Одного постраждалого довелося під'єднати до апарату штучної вентиляції легенів. Четвертий потерпілий був у більш задовільному стані, оскільки батьки відразу помітили, що з сином щось не так і промили йому шлунок.

Під ранок двох постраждалих у важкому стані перевезли в Рівненську дитячу лікарню. Одному з них лікарі ввели антидот. У нього з'явилася м'язова активність, але хлопець перебував у комі.

У якому стані зараз знаходяться підлітки

Медики розповіли, що дітей довелося буквально витягати з того світу. Всіх чотирьох постраждалих вдалося врятувати.

"Медики проводили інтенсивну терапію, дезінтоксикаційні заходи. Зараз діти в задовільному стані, загрози життю вже немає. Через кілька днів їх випишуть з лікарні", - повідомив головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Віталій Бойко.

Що кажуть у поліції

Співробітники правоохоронних органів почали за даним фактом досудове розслідування за частиною 2 ст. 315 КК України (Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Як розповіла прессекретар поліції Рівненської області Марія Юстицька, є дані про те, що один з неповнолітніх привіз наркотики з іншої області, де він проходить навчання. Він організував вечірку з друзями й запропонував їм спробувати заборонені препарати. На цей момент зазначена інформація перевіряється в рамках розслідування.