ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Банда львовских малолеток стреляла в детей прямо на игровой площадке: "шайка мутантов"

Новина українською → Львов, Вторник 16 марта 2021 14:15
Банда львовских малолеток стреляла в детей прямо на игровой площадке: "шайка мутантов" Во Львове банда подростков устроила стрельбу на детской площадке (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове подростки устроили стрельбище на детской площадке. Они запугивали детей пистолетом и даже ранили одного из малышей.

Детали инцидента рассказал Ростислав Макух в сообществе Varta1 в социальной сети Facebook.

По словам очевидцев, инцидент произошел в понедельник, 15 марта, около 17:30. Группа подростков появилась на детской площадке по адресу улица Лысенко, 25-27. Они начали запугивать детей предметом, похожим на пистолет. Есть данные о том, что пистолет хулиганы применили и один из детей получил травму.

"Один ребенок получил незначительную травму в области ключицы через верхнюю одежду (куртку и свитер). Пистолет вероятно пневматический или для пуль Флобера", - говорится в сообщении.

Как отметил Ростислав Макух, полицию на место происшествия не вызывали. Так как там были только дети, а подростки быстро сбежали с детской площадки.

Он разместил фотографии и видео в сообществе и призвал быть осторожнее.

Во Львове подростки пришли с оружием на детскую площадку

Банда львовских малолеток стреляла в детей прямо на игровой площадке: &quot;шайка мутантов&quot;Банда львовских малолеток стреляла в детей прямо на игровой площадке: &quot;шайка мутантов&quot;Банда львовских малолеток стреляла в детей прямо на игровой площадке: &quot;шайка мутантов&quot;Банда львовских малолеток стреляла в детей прямо на игровой площадке: &quot;шайка мутантов&quot;Банда львовских малолеток стреляла в детей прямо на игровой площадке: &quot;шайка мутантов&quot;

Скриншоты

В комментариях пользователи возмутились, так как такое поведение – настоящее хулиганство и малыши на площадке могли серьезно пострадать.

  • Это дети? Это хулиганы. Нужно было все-таки вызвать Полицию. Есть видеодоказательства, родителей быстро бы нашли.
  • Шакалы, блин.
  • Да по шее хорошо бы надавать!
  • Нет слов, а что дальше будет? Бандюки
  • Шайка мутантов
  • Полицию в таких случаях нужно обязательно уведомлять
  • Ужас! В первую очередь виноваты родители, так как дети сами б себе такое не купили.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Винницей мужчина устроил стрельбу на дне рождения и обесточил поселок.

А также мы рассказывали о том, что в Киеве водитель устроил "голливудскую" погоню с полицией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь хулиганство подростки Стрельба
LITE
Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло
Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло