Банда львовских малолеток стреляла в детей прямо на игровой площадке: "шайка мутантов"

Во Львове подростки устроили стрельбище на детской площадке. Они запугивали детей пистолетом и даже ранили одного из малышей.

По словам очевидцев, инцидент произошел в понедельник, 15 марта, около 17:30. Группа подростков появилась на детской площадке по адресу улица Лысенко, 25-27. Они начали запугивать детей предметом, похожим на пистолет. Есть данные о том, что пистолет хулиганы применили и один из детей получил травму.

"Один ребенок получил незначительную травму в области ключицы через верхнюю одежду (куртку и свитер). Пистолет вероятно пневматический или для пуль Флобера", - говорится в сообщении.

Как отметил Ростислав Макух, полицию на место происшествия не вызывали. Так как там были только дети, а подростки быстро сбежали с детской площадки.

Он разместил фотографии и видео в сообществе и призвал быть осторожнее.

Во Львове подростки пришли с оружием на детскую площадку

Скриншоты

В комментариях пользователи возмутились, так как такое поведение – настоящее хулиганство и малыши на площадке могли серьезно пострадать.