Банда львовских малолеток стреляла в детей прямо на игровой площадке: "шайка мутантов"
Во Львове подростки устроили стрельбище на детской площадке. Они запугивали детей пистолетом и даже ранили одного из малышей.
Детали инцидента рассказал Ростислав Макух в сообществе Varta1 в социальной сети Facebook.
По словам очевидцев, инцидент произошел в понедельник, 15 марта, около 17:30. Группа подростков появилась на детской площадке по адресу улица Лысенко, 25-27. Они начали запугивать детей предметом, похожим на пистолет. Есть данные о том, что пистолет хулиганы применили и один из детей получил травму.
"Один ребенок получил незначительную травму в области ключицы через верхнюю одежду (куртку и свитер). Пистолет вероятно пневматический или для пуль Флобера", - говорится в сообщении.
Как отметил Ростислав Макух, полицию на место происшествия не вызывали. Так как там были только дети, а подростки быстро сбежали с детской площадки.
Он разместил фотографии и видео в сообществе и призвал быть осторожнее.
Во Львове подростки пришли с оружием на детскую площадку
Скриншоты
В комментариях пользователи возмутились, так как такое поведение – настоящее хулиганство и малыши на площадке могли серьезно пострадать.
- Это дети? Это хулиганы. Нужно было все-таки вызвать Полицию. Есть видеодоказательства, родителей быстро бы нашли.
- Шакалы, блин.
- Да по шее хорошо бы надавать!
- Нет слов, а что дальше будет? Бандюки
- Шайка мутантов
- Полицию в таких случаях нужно обязательно уведомлять
- Ужас! В первую очередь виноваты родители, так как дети сами б себе такое не купили.
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