Под Ровно песком засыпало детей: фото с места трагедии

В Ровенской области недалеко от села Ясногоровка произошел оползень на песчаном карьере. В результате обвала песка пострадали двое детей 10 и 11 лет. Несовершеннолетние пошли погулять на карьер и там на них обрушился огромный пласт песка.

Спасателям удалось спасти младшего мальчика, но когда они добрались до старшего, тот уже не подавал признаков жизни.

Отметим, что карьер очень глубокий,около пяти метров. Поиски из-за этого были очень проблематичны.

Фото: Место ЧП под Ровно (ГСЧС)

Как сообщается, около 16:22 спасатели получили сообщение об оползне на территории песчаного карьера.

Отмечается, что одного ребенка нашли местные жители,которые и помогали спасателям в поисковой операции. Спасенного ребенка госпитализировали в местную больницу.

Как мы ранее сообщали, в Херсоне отдыхающие смотрели на то, как в море тонут дети и не помогли им. Об этом рассказал матрос Вадим Мусиенко, который стал участников драматической картины, но помог несовершеннолетним.

Также, в Запорожской области, в курортной зоне поселка Кирилловка погиб 36-летний мужчина, который бросился в море, чтобы спасти детей.