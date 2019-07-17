На украинском курорте взрослые наблюдали, как тонет ребенок и снимали видео

Коллаж (РБК-Украина)

Ни один из отдыхающих не захотел помочь детям

В Херсоне отдыхающие смотрели на то, как в море тонут дети и не помогли им. Об этом рассказал матрос Вадим-Мусиенко, который стал участников драматической картины, но помог несовершеннолетним, пишет издание "Новый день".

Инцидент произошел недалеко от Железного порта, где отдыхают люди в основном "дикарем". В море тонул мальчик на вид лет десяти, а другой ребенок пытался его спасти, но уже захлебывался водой. На берегу находилась мать, которая плакала и кричала от бессилия.

"Я бросился в воду, и вытащил на сушу обоих детей. Они были очень напуганы, но и первую помощь им оказывать необходимости не было. Их сразу забрала мама, и повела к машине. Я после обучения в херсонском центре ДС НС работаю матросом-спасателем только две недели, и с такими ситуациями ранее сталкиваться не приходилось, поэтому сам был немного шокирован. Но научили меня хорошо, потому что свой долг выполнить сумел", - рассказал матрос Вадим Мусиенко.

Иллюстраивное фото (newday.kherson.ua)

По словам Вадима, на пляже находилось очень много отдыхающих, но ни один из них не пришел на помощь детям. Наоборот, взрослые стояли и снимали на телефоны видео, как тонут дети.

Как ранее мы писали, в Австралии морской скат "попросил" помощи у людей, подплыв к северно-западному побережью страны. У морского дьявола в глазу застрял крючок от удочки, он приблизился к дайверам и перевернулся в воде, таким образом показывая свою проблему.

Читайте также, как под Николаевом автомобиль сбил группу детей-велосипедистов. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 6 детей.