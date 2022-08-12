В Ровно неадекват сорвал и поиздевался над флагом Украины: карма постигла мгновенно (фото)
В Ровно пьяный неадекват сорвал флаг Украины со здания одной из многоэтажек и принялся вытирать государственным стягом автомобиль. Очевидцы вопиющего инцидента вызвали правоохранителей, и злоумышленник был задержан.
Об этом 12 августа передали в пресс-службе полиции Ровенской области.
Также мужчина пытался порвать сине-желтое знамя, но прохожие этому помешали.
Прибывшие на место происшествия на улице Князя Романа полицейские обнаружили этого вандала, и рядом с ним - сорванный с настенного крепления государственный флаг.
Ровенская полиция задержала мужчину за надругательство над государственным флагом (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)
"От осмотра на состояние опьянения мужчина отказался, однако по внешним признакам находится под хмельком", - говорится в публикации.
Злоумышленником оказался 34-летний местный житель. За содеянное ему грозит уголовное наказание. Так, по факту надругательства над государственным знаменем было начато криминальное производство.
Злоумышленник, сорвавший флаг Украины, был пьян (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)
Следователи внесли сведения в ЕРДР по части 1 статьи 338 УК Украины.
"Все обстоятельства происшествия, а также возможных свидетелей устанавливают", - добавили в полиции.
Как пишет местное издание "Радио Трек", мужчина вел себя неадекватно, и сорвал знамя Украины на глазах у прохожих.
После этого злоумышленник стал рвать флаг, и начал им мыть какую-то машину, что стояла рядом. Чей именно автомобиль это был - не ясно.
Свидетели вмешались в ситуацию. Полицию вызвала продавщица магазина, рядом с которым и произошел инцидент.
В Ровно задержали мужчину за надругательство над флагом Украины (фото: radiotrek.rv.ua)
Ранее сообщалось, что подобный инцидент имел место под Харьковом, где в конце июня во временно оккупированном селе Петропавловка 16-летняя девушка надругалась над украинским флагом.
Напомним также, что недавно в Кривом Роге задержали женщину, которая разгуливала в форме российских оккупантов - за это ей может грозить ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.