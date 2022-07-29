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Под Харьковом девушка сорвала флаг Украины и надругалась над ним (фото)

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Харьковская область, Пятница 29 июля 2022 14:02
Под Харьковом девушка сорвала флаг Украины и надругалась над ним (фото) Под Харьковом девушка надругалась над украинским флагом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во временно оккупированном селе Петропавловка Харьковской области 16-летняя девушка надругалась над украинским флагом. Она его сняла с Дома культуры и бросила на землю. Это произошло в конце июня.

О происшествии сообщает Харьковская областная прокуратура.

Как все происходило

Во время надругательства над флагом Украины девушка снимала это на видео. Следователи заочно объявили ей о подозрении.

Они выяснили, что в конце июня этого года несовершеннолетняя находилась у дома культуры. Она сняла со здания флаг Украины и дерзко, цинично сбросила его на землю, "хвастаясь" своими действиями в присутствии других под видеофиксацию.

Своим поведением девушка осквернила национальный символ Украины.

Ей грозит штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Под Харьковом девушка сорвала флаг Украины и надругалась над ним (фото)Под Харьковом девушка сорвала флаг Украины и надругалась над ним (фото)Девушка надругалась над украинским флагом (t.me/prokuratura_kharkiv)

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