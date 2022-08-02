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В Кривом Роге женщина разгуливала в форме российских оккупантов: что ей грозит

Новина українською →
Кривой Рог, Вторник 02 августа 2022 22:06
В Кривом Роге женщина разгуливала в форме российских оккупантов: что ей грозит Фото: полицейский в Украине (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге заметили женщину на улице, которая разгуливала, нарядившись в униформу военного флота Российской Федерации. Возмущенные люди вызвали правоохранителей, и почитательница армии страны-агрессора была задержана.

Об инциденте сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

"Представьте себе - в эти дни, когда Россия направляет свои смертоносные ракеты на головы наших лучших граждан, на наших мирных граждан, полицейские Днепропетровской области задержали жительницу города Кривой Рог, которая нарядилась в униформу страны-агрессора, и гуляла в ней...

То есть находятся и те, кто до сих пор ничего не понял, что происходит в Украине, кто хочет нашей смерти, смерти нашего государства", - высказался чиновник.

Видео: Замглавы МВД Евгений Енин рассказал о женщине в Кривом Роге, которая гуляла по улицам в форме Росармии

Странную женщину в форме военнослужащего военного флота РФ криворожане встретили на улицах Терновского района 31 июля - гражданка спокойно шла куда-то, не обращая внимания на возмущенные взгляды окружающих. Те и позвонили в "102", пишет местное издание "Первый городской".

Случай подтвердили также в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.

Правонарушительнице теперь грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без нее. Такое наказание предусмотрено по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

Также сообщается, что патрульные устанавливают детали и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в июне в Тернополе 25-летний житель Харькова разгуливал с советской символикой.

А также мы писали о том, что в марте на Прикарпатье задержали женщину, которая агитировала за "восстановление СССР", и теперь нарушительнице грозит 10 лет тюрьмы.

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Российская Федерация Кривой Рог полиция
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