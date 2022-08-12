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У Рівному неадекват зірвав і знущався з прапора України: карма наздогнала миттєво (фото)

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Рівне, П'ятниця 12 серпня 2022 21:58
У Рівному неадекват зірвав і знущався з прапора України: карма наздогнала миттєво (фото) Фото: у Рівному затримали чоловіка за наругою над прапором України (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Володимир Костирін

У Рівному п'яний неадекват зірвав прапор України з будівлі однієї з багатоповерхівок і почав витирати державним стягом автомобіль. Очевидці кричущого інциденту викликали правоохоронців, і зловмисник був затриманий.

Про це 12 серпня передали в прес-службі поліції Рівненської області.

Також чоловік намагався порвати синьо-жовтий прапор, але перехожі цьому завадили.

Прибулі на місце події на вулиці Князя Романа поліцейські виявили цього вандала, і поруч з ним - зірваний з настінного кріплення державний прапор.

У Рівному неадекват зірвав і знущався з прапора України: карма наздогнала миттєво (фото)У Рівному неадекват зірвав і знущався з прапора України: карма наздогнала миттєво (фото)

фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

"Від огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився, проте за зовнішніми ознаками перебуває напідпитку", - йдеться в публікації.

Зловмисником виявився 34-річний місцевий житель. За скоєне йому загрожує кримінальне покарання. Так, за фактом наруги над державним прапором було розпочато кримінальне провадження.

У Рівному неадекват зірвав і знущався з прапора України: карма наздогнала миттєво (фото)У Рівному неадекват зірвав і знущався з прапора України: карма наздогнала миттєво (фото)

фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 338 КК України.

"Всі обставини події, а також можливих свідків встановлюють", - додали в поліції.

Як пише місцеве видання "Радіо Трек", чоловік поводився неадекватно, і зірвав прапор України на очах у перехожих.

Після цього зловмисник став рвати прапор, і почав ним мити якусь машину, що стояла поруч. Чий саме автомобіль це був-не ясно.

Свідки втрутилися в ситуацію. Поліцію викликала продавщиця магазину, поруч з яким і стався інцидент.

У Рівному неадекват зірвав і знущався з прапора України: карма наздогнала миттєво (фото)

фото: radiotrek.rv.ua

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