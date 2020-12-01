В Ровно курсирует уникальный троллейбус: таких на маршрутах нет ни в одной стране мира

В Ровно ездит уникальный троллейбус марки Škoda 9Tr (коллаж: РБК-Украина)

По улицам Ровно ездит уникальный троллейбус

В Ровно курсирует троллейбус, которого на маршрутах уже нет ни в одной стране мира. При этом троллейбус марки "Škoda 9Tr" сегодня отмечает свое 60-летие. Первый такой выехал в уже несуществующей Чехословакии.

Вскоре эти троллейбусы приобрели большую популярность и возили людей в разных уголках мира: Германии, Норвегии, Болгарии, Индии, и даже Афганистане. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Именно такой троллейбус открывал движение в Ровно. На сегодня это единственный город в мире, в котором этот троллейбус перевозит пассажиров. Обычно такие троллейбусы являются музейными экспонатами.

По словам водителя легендарного троллейбуса, эта модель более надежная, по сравнению с современным общественным транспортом.

Чтобы покатать на этом троллейбусе своего сына, мужчина приехал из Киева. Он хотел показать ему, на каком троллейбусе катался в его годы.

В 90-ых годах такие троллейбусы курсировали во многих городах Украины. Их часто покупали уже с пробегом, поскольку так они дешевле обходились. Теперь иностранцы скупают эти троллейбусы назад, но уже в качестве музейных экспонатов.

В Ровно ездит уникальный троллейбус марки Škoda 9Tr (видео: YouTube)

Напомним, в Мариуполе молодые люди устроили драку в троллейбусе из-за маски.

Мы также писали о том, что в Сумах пассажир напал на водителя троллейбуса за отказ остановиться по его требованию.