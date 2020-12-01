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У Рівному курсує унікальний тролейбус: таких на маршрутах немає ні в одній країні світу

Рівне, Вівторок 01 грудня 2020 21:14
У Рівному курсує унікальний тролейбус: таких на маршрутах немає ні в одній країні світу
У Рівному їздить унікальний тролейбус марки Škoda 9Tr (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Вулицями Рівного їздить унікальний тролейбус

В Рівному курсує тролейбус, якого на маршрутах вже немає ні в одній країні світу. При цьому тролейбус марки "Škoda 9Tr" сьогодні відзначає своє 60-річчя. Перший такий виїхав вже в неіснуючій Чехословаччині.

Незабаром ці тролейбуси придбали велику популярність і возили людей в різних куточках світу: Німеччині, Норвегії, Болгарії, Індії, і навіть Афганістані. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Саме такий тролейбус відкривав рух в Рівному. На сьогодні це єдине місто у світі, в якому цей тролейбус перевозить пасажирів. Зазвичай такі тролейбуси є музейними експонатами.

За словами водія легендарного тролейбуса, ця модель більш надійна, у порівнянні з сучасним громадським транспортом.

Щоб покатати на цьому тролейбусі свого сина, чоловік приїхав з Києва. Він хотів показати йому, на якому тролейбусі катався в його роки.

В 90-их роках такі тролейбуси курсували у багатьох містах України. Їх часто купували вже з пробігом, оскільки так вони обходилися дешевше. Тепер іноземці скуповують ці тролейбуси назад, але вже як музейні експонати.

У Рівному їздить унікальний тролейбус марки Škoda 9Tr (відео: YouTube)

Нагадаємо, у Маріуполі молоді люди влаштували бійку в тролейбусі через маску.

Ми також писали про те, що в Сумах пасажир напав на водія тролейбуса за відмову зупинитися на його вимогу.

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