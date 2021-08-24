В Ровно на День Независимости выпал сильный дождь: отменили часть мероприятий (видео)

В городе Ровно, 24 августа, выпал сильный дождь. Из-за этого затопило улицы и дороги.
Об этом сообщили в Instagram на странице "rivne_1283".
В частности, затопило улицы Черновола, Д. Галицкого, Киевскую, Шевченко, Видинская, Белую. Также из-за непогоды автомобили не могли свободно проехать по дороге.
Кроме того, временно прекратили курсировать троллейбусы, и отменили проведение фестиваля "Праздник хлеба" и выставку "Аллея мастеров".
Однако, непогода не помешала состояться забегу в вышиванках. Люди бегали по лужам и радовались празднику.
Также в городе продолжаются празднования по случаю Дня Независимости: состоялось возложение цветов к памятнику Погибшим за Украину и почтили погибших украинских защитников на местном кладбище.
Ранее мы сообщали, что непогода на западе Украины обесточила более 90 населенных пунктов.
Также появился свежий прогноз погоды на зиму 2021-2022.