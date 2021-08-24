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Непогода на западе Украины обесточила более 90 населенных пунктов

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Вторник 24 августа 2021 08:44
Непогода на западе Украины обесточила более 90 населенных пунктов Фото: бригады облэнерго уже приступили к работам (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В результате ухудшения погоды на западе Украины обесточены 93 населенных пункта. Большая часть - во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по состоянию на 07:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 93 населенных пункта в 2 областях (Львовская - 80 и Закарпатская - 13).

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Напомним, ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение с сильными ливнями во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях (I уровень опасности, желтый).

Также сообщалось, что в Украину идут затяжные дожди до начала сентября.

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