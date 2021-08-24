Непогода на западе Украины обесточила более 90 населенных пунктов
В результате ухудшения погоды на западе Украины обесточены 93 населенных пункта. Большая часть - во Львовской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что по состоянию на 07:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 93 населенных пункта в 2 областях (Львовская - 80 и Закарпатская - 13).
К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
Напомним, ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение с сильными ливнями во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях (I уровень опасности, желтый).
Также сообщалось, что в Украину идут затяжные дожди до начала сентября.