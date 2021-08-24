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У Рівному на День Незалежності випав сильний дощ: скасували частину заходів (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У місті Рівному, 24 серпня, випав сильний дощ. Через це затопило вулиці та дороги.

Про це повідомили в Instagram на сторінці "rivne_1283".

Зокрема, затопило вулиці Чорновола, Д. Галицького, Київську, Шевченка, Відінська, Білу. Також через негоду автомобілі не могли вільно проїхати дорогою.

Окрім того, тимчасово припинили курсувати тролейбуси та скасували проведення фестивалю "Свято хліба" та виставку "Алея майстрів".

Однак, негода не завадила відбутися забігу у вишиванках. Люди бігали по калюжах та раділи святу.

Також у місті тривають святкування з нагоди Дня Незалежності: відбулось покладання квітів до пам'ятника Загиблим за Україну та вшанували загиблих українських захисників на місцевому кладовищі.

Раніше ми повідомляли, що негода на заході України знеструмила понад 90 населених пунктів.

Також з'явився свіжий прогноз погоди на зиму 2021-2022.

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День незалежності України