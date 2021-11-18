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Под Ровно от COVID умерла беременная женщина и ее малыш: детали трагедии

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Четверг 18 ноября 2021 09:26
Под Ровно от COVID умерла беременная женщина и ее малыш: детали трагедии В Ровенской области умерла от коронавируса женщина в положении (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В городе Дубно Ровенской области в роддоме от COVID умерла беременная женщина. Ей было всего 20 лет. Малыша в утробе матери тоже не удалось спасти.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на анонимный источник в медучреждении.

Женщина находилась на 7 месяце беременности. Ее привезли в роддом Дубно из Ровенского района, так как это учреждение оказывает стационарную медицинскую помощь беременным женщинам, больным COVID-19 со всей Ровенской области.

18 ноября стало известно о ее смерти. К сожалению, ребенка тоже не удалось спасти.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Если эти данные подтвердятся официально, то для Дубно это будет вторая смерть беременной женщины от COVID-19 в ноябре.

Согласно новым исследованиям, беременные женщины, у которых развиваются симптомы COVID, чаще рискуют получить более тяжелые осложнения и даже умереть.

Напомним, что за 10 месяцев в Украине от коронавируса умерло 50 беременных женщин.

Как мы ранее писали, врач развеял главный миф о вакцинации и сообщил, вредит ли прививка беременным.

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