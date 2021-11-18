Під Рівним від COVID померла вагітна жінка та її малюк: деталі трагедії

У місті Дубно Рівненської області в пологовому будинку від COVID померла вагітна жінка. Їй було всього 20 років. Малюка в утробі матері теж не вдалося врятувати.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на анонімне джерело в медустанові.

Жінка перебувала на 7 місяці вагітності. Її привезли в пологовий будинок Дубно з Рівненського району, бо ця установа надає стаціонарну медичну допомогу вагітним жінкам, хворим на COVID-19 з усієї Рівненської області.

18 листопада стало відомо про її смерть. На жаль, дитину теж не вдалося врятувати.

Варто відзначити, що офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Якщо ці дані підтвердяться офіційно, то для Дубно це буде друга смерть вагітної жінки від COVID-19 в листопаді.

Згідно з новими дослідженнями, вагітні жінки, у яких розвиваються симптоми COVID, частіше ризикують отримати більш важкі ускладнення і навіть померти.

Нагадаємо, що за 10 місяців в Україні від коронавірусу померло 50 вагітних жінок.