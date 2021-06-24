В Ровно блогерша разделась прямо в троллейбусе: кондуктора волновало отсутствие маски (видео)

Жители Ровно стали свидетелями дефилирующей девушки в салоне троллейбуса, которая сняла с себя платье во время движения. В троллейбусе была кондуктор и она сделала замечание девушке за то, что на ней нет маски.

"Блогерша из Ровно разделась прямо в троллейбусе и устроила дефиле. Кондукторша такой перформанс не оценила, а беспокоило ее только отсутствие маски", - говорится в сообщении.

На видео видно, как подруга блогерши, спрашивает ее, не слабо ли ей раздеться в троллейбусе. Она отвечает, что нет, и начинает снимать платье.

Пользователи сети прокомментировали выходку девушки, которую, судя по ролику, зовут Катя. При этом мнения разделились. Некоторые считают, что все нормально, а кому-то это жутко не понравилось.