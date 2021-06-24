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В Ровно блогерша разделась прямо в троллейбусе: кондуктора волновало отсутствие маски (видео)

Новина українською →
Ровно, Четверг 24 июня 2021 17:18
В Ровно блогерша разделась прямо в троллейбусе: кондуктора волновало отсутствие маски (видео) Коллаж РБК-Украина: в Ровно блогерша разделась в троллейбусе
Автор: Роман Мирончук

Жители Ровно стали свидетелями дефилирующей девушки в салоне троллейбуса, которая сняла с себя платье во время движения. В троллейбусе была кондуктор и она сделала замечание девушке за то, что на ней нет маски.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Хроники Украины".

"Блогерша из Ровно разделась прямо в троллейбусе и устроила дефиле. Кондукторша такой перформанс не оценила, а беспокоило ее только отсутствие маски", - говорится в сообщении.

На видео видно, как подруга блогерши, спрашивает ее, не слабо ли ей раздеться в троллейбусе. Она отвечает, что нет, и начинает снимать платье.

Пользователи сети прокомментировали выходку девушки, которую, судя по ролику, зовут Катя. При этом мнения разделились. Некоторые считают, что все нормально, а кому-то это жутко не понравилось.

  • Молодец респект;
  • Делает она, а стыд испытываю я;
  • Когда решила хайпануть, но умнее не чего не придумала;
  • Жарко стало;
  • Хороша девица;
  • Стремное лицо, талии нет, брюхо впереди и самое страшное что мозгов тоже нет.

Напомним, блогер Александр Волошин показал, как на самом деле "дарил" iPhone девочке, а затем отбирал подарок. Выяснилось, что вся эта ситуация, как и "слитое" видео - постановка от начала до конца.

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Ровно блогер
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