В Ровно блогерша разделась прямо в троллейбусе: кондуктора волновало отсутствие маски (видео)
Жители Ровно стали свидетелями дефилирующей девушки в салоне троллейбуса, которая сняла с себя платье во время движения. В троллейбусе была кондуктор и она сделала замечание девушке за то, что на ней нет маски.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Хроники Украины".
"Блогерша из Ровно разделась прямо в троллейбусе и устроила дефиле. Кондукторша такой перформанс не оценила, а беспокоило ее только отсутствие маски", - говорится в сообщении.
На видео видно, как подруга блогерши, спрашивает ее, не слабо ли ей раздеться в троллейбусе. Она отвечает, что нет, и начинает снимать платье.
Пользователи сети прокомментировали выходку девушки, которую, судя по ролику, зовут Катя. При этом мнения разделились. Некоторые считают, что все нормально, а кому-то это жутко не понравилось.
- Молодец респект;
- Делает она, а стыд испытываю я;
- Когда решила хайпануть, но умнее не чего не придумала;
- Жарко стало;
- Хороша девица;
- Стремное лицо, талии нет, брюхо впереди и самое страшное что мозгов тоже нет.
Напомним, блогер Александр Волошин показал, как на самом деле "дарил" iPhone девочке, а затем отбирал подарок. Выяснилось, что вся эта ситуация, как и "слитое" видео - постановка от начала до конца.
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