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В Киеве дети запустили новый опасный TikTok-челлендж: за такое садят в тюрьму

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Киев, Понедельник 21 июня 2021 14:48
В Киеве дети запустили новый опасный TikTok-челлендж: за такое садят в тюрьму Коллаж РБК-Украина: Дети в TikTok запустили новый опасный челлендж
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве дети запустили в TikTok новый опасный челлендж, который тянет на статью Уголовного кодекса Украины. Несовершеннолетние воруют колпачки с логотипами с колес автомобилей и хвастаются этим в соцсети.

Об этом предупреждают пользователи Facebook.

Считается, что чем внушительнее у блогера коллекция из наворованного имущества, тем онкруче.

Интересно, что в TikTok даже есть специальные аккаунты, посвященные теме автомобильных колпачков. Причем подобные ролики набирают десятки миллионов просмотров.

Кроме ответственности, предусмотренной законодательством Украины, за подобные действия детвора может просто попасть под горячую руку автовладельца.

"Если у кого то в последнее время пропали колпачки с колес, то виной всему новые тренды малолетних. Если же вы родители и заметили Дома коллекцию колпачков, дайте хорошо подзатыльник и пусть обратно пойдет вкрутит, потому что если поймают выкрутят руки вмести с ушами", - подписано опубликованное в сети видео.

На кадрах подросток показывает украденную коллекцию автомобильных колпачков.

Если у кого то в последнее время пропали колпачки с колес, то виной всему новые тренды малолетних. Если же вы родители и заметили Дома коллекцию колпачков, дайте хорошо подзатильник и пусть обратно пойдёт вкрутит, потому что если поймают выкрутят руки вмести с ушами.

Posted by Bogdan Pikunez on Sunday, June 20, 2021

Видео: Дети запустили опасный флешмоб (facebook.com/pykunez)

Ранее мы писали, что 82-летняя украинка взорвала TikTok своими видео о деревенской жизни. Армия ее подписчиков растет с каждым днем.

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