У Рівному блогерша роздяглася прямо в тролейбусі: кондуктора хвилювала відсутність маски (відео)
Рівняни стали свідками, як дівчина в салоні тролейбуса зняла з себе сукню під час руху. У тролейбусі була кондуктор і вона зробила зауваження дівчині за те, що на ній немає маски.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Хроніки України".
"Блогерша з Рівного роздяглася прямо в тролейбусі і влаштувала дефіле. Кондукторка такий перформанс не оцінили, а турбувало її тільки відсутність маски", - йдеться в повідомленні.
На відео видно, як подруга блогерши, запитує її, чи не слабо їй роздягнутися в тролейбусі. Вона відповідає, що ні, і починає знімати сукню.
Користувачі мережі прокоментували витівку дівчини, яку, судячи з ролика, звуть Катя. При цьому думки розділилися. Деякі вважають, що все нормально, а комусь це страшенно не сподобалося.
- Молодець респект;
- Робить вона, а сором відчуваю я;
- Коли вирішила хайпануть, але розумнішого не чого не придумала;
- Жарко стало;
- Хороша дівчина;
- Стрьомне обличчя, талії немає, черево попереду і найстрашніше що мізків теж немає.
Нагадаємо, блогер Олександр Волошин показав, як насправді "дарував" iPhone дівчинці, а потім відбирав подарунок. З'ясувалося, що вся ця ситуація, як і "злите" відео - постановка від початку до кінця.
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