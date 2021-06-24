У Рівному блогерша роздяглася прямо в тролейбусі: кондуктора хвилювала відсутність маски (відео)

Рівняни стали свідками, як дівчина в салоні тролейбуса зняла з себе сукню під час руху. У тролейбусі була кондуктор і вона зробила зауваження дівчині за те, що на ній немає маски.

"Блогерша з Рівного роздяглася прямо в тролейбусі і влаштувала дефіле. Кондукторка такий перформанс не оцінили, а турбувало її тільки відсутність маски", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як подруга блогерши, запитує її, чи не слабо їй роздягнутися в тролейбусі. Вона відповідає, що ні, і починає знімати сукню.

Користувачі мережі прокоментували витівку дівчини, яку, судячи з ролика, звуть Катя. При цьому думки розділилися. Деякі вважають, що все нормально, а комусь це страшенно не сподобалося.