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У Рівному блогерша роздяглася прямо в тролейбусі: кондуктора хвилювала відсутність маски (відео)

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Рівне, Четвер 24 червня 2021 17:18
У Рівному блогерша роздяглася прямо в тролейбусі: кондуктора хвилювала відсутність маски (відео) Колаж РБК-Україна: в Рівному блогерша роздяглася в тролейбусі
Автор: Роман Мирончук

Рівняни стали свідками, як дівчина в салоні тролейбуса зняла з себе сукню під час руху. У тролейбусі була кондуктор і вона зробила зауваження дівчині за те, що на ній немає маски.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Хроніки України".

"Блогерша з Рівного роздяглася прямо в тролейбусі і влаштувала дефіле. Кондукторка такий перформанс не оцінили, а турбувало її тільки відсутність маски", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як подруга блогерши, запитує її, чи не слабо їй роздягнутися в тролейбусі. Вона відповідає, що ні, і починає знімати сукню.

Користувачі мережі прокоментували витівку дівчини, яку, судячи з ролика, звуть Катя. При цьому думки розділилися. Деякі вважають, що все нормально, а комусь це страшенно не сподобалося.

  • Молодець респект;
  • Робить вона, а сором відчуваю я;
  • Коли вирішила хайпануть, але розумнішого не чого не придумала;
  • Жарко стало;
  • Хороша дівчина;
  • Стрьомне обличчя, талії немає, черево попереду і найстрашніше що мізків теж немає.

Нагадаємо, блогер Олександр Волошин показав, як насправді "дарував" iPhone дівчинці, а потім відбирав подарунок. З'ясувалося, що вся ця ситуація, як і "злите" відео - постановка від початку до кінця.

Ми також писали про те, що в Києві діти запустили новий небезпечний TikTok-челендж.

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Рівне блогер
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