Под Ровно бизнес-леди разбила банку сметаны на голове пенсионерки, которая торговала рядом

Инцидент произошел на глазах у прохожих, и один из свидетелей снял фото с места происшествия.

По словам очевидца, бизнес-леди побила пенсионерку 4 июня около 18:30, а происходило это на улице Грушевского недалеко от рынка.

На кадрах видно, что пожилой женщине разбили голову до крови, на ее волосах остатки сметаны. Также заметно, что в нескольких шагах от пострадавшей и другие женщины занимались стихийной торговлей, разложив на асфальт продукты - зелень, яйца, молочку и прочее.

В Костополе владелица салона напала на пенсионерку, которая торговала рядом (фото: facebook.com/groups / Все про Костопіль)

После нападения на пенсионерку вызвали правоохранителей.

В пресс-службе полиции Ровенской области рассказали, что пострадавшей является 64-летняя жительница села Корчевье. Ее отвезли на "скорой" в больницу, и после оказания помощи отпустили.

Предварительно установлено, что конфликт между владелицей одного из заведений и пенсионеркой произошел именно по причине стихийной торговли последней.

В рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение), выясняются все обстоятельства инцидента. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Пожилой женщине разбили на голове банку сметаны, и пострадавшей потребовалась медпомощь (фото: facebook.com/groups / Все про Костопіль)