Прибежал на крики девушек в парке: в Сумах жестоко избили ветерана АТО

В Сумах жестоко избили ветерана АТО, который вступился за девушек в местном парке. Нападавшего задержали, однако пострадавший впоследствии отказался от претензий к нему. Что произошло в тот майский вечер - читайте ниже в нашем материале.

Сообщается, что неадекват (на фото - в красной кепке) начал приставать к девушкам в парке, а затем набросился на них с кулаками. Крики девушек о помощи услышал ветеран АТО Егор и поспешил туда.

"После словесной перепалки грубиян как будто успокоился, как только ветеран начал уходить, нанес удар со спины, после чего бил ногами уже лежащего на земле. Свои геройства неадекват решил заснять на видео в котором унижал почти без сознания ветерана", - говорится в сообщении.

Фото: В Сумах жестоко избили ветерана АТО (facebook.com/spilka.veteraniv)

Нападавшего задержала полиция, однако АТОшник заявление забрал, пишет Укринформ.

"В первую очередь на месте избиения был задержан мужчина 1983 года рождения, сумчанин, который избил потерпевшего, 1980 г. р. Полицейские опросили потерпевшего. Потерпевший написал заявление о том, чтобы не проводили какой-либо проверки по данному поводу", - сообщили в полиции.

Впоследствии в сети появилось видео с задержанием агрессора. Он вел себя неадекватно в полицейском участке, позволял себе нецензурные выражения. Кадры с "героем" можно посмотреть по ссылке здесь. Осторожно, 18+.