ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Ровно бизнес-леди разбила банку сметаны на голове пенсионерки, которая торговала рядом

Новина українською →
Костополь, Суббота 05 июня 2021 17:13
Под Ровно бизнес-леди разбила банку сметаны на голове пенсионерки, которая торговала рядом Фото: автомобиль "скорой помощи" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Под Ровно в Костополе женщина набросилась на пенсионерку, которая торговала продуктами на улице, и разбила ей о голову банку со сметаной. Нападавшей оказалась владелица салона, неподалеку от которого старушка разложила свой нехитрый товар.

Об этом передали в Facebook-сообществе "Все про Костополь".

Инцидент произошел на глазах у прохожих, и один из свидетелей снял фото с места происшествия.

По словам очевидца, бизнес-леди побила пенсионерку 4 июня около 18:30, а происходило это на улице Грушевского недалеко от рынка.

На кадрах видно, что пожилой женщине разбили голову до крови, на ее волосах остатки сметаны. Также заметно, что в нескольких шагах от пострадавшей и другие женщины занимались стихийной торговлей, разложив на асфальт продукты - зелень, яйца, молочку и прочее.

Под Ровно бизнес-леди разбила банку сметаны на голове пенсионерки, которая торговала рядом

В Костополе владелица салона напала на пенсионерку, которая торговала рядом (фото: facebook.com/groups / Все про Костопіль)

После нападения на пенсионерку вызвали правоохранителей.

В пресс-службе полиции Ровенской области рассказали, что пострадавшей является 64-летняя жительница села Корчевье. Ее отвезли на "скорой" в больницу, и после оказания помощи отпустили.

Предварительно установлено, что конфликт между владелицей одного из заведений и пенсионеркой произошел именно по причине стихийной торговли последней.

В рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение), выясняются все обстоятельства инцидента. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Под Ровно бизнес-леди разбила банку сметаны на голове пенсионерки, которая торговала рядом

Пожилой женщине разбили на голове банку сметаны, и пострадавшей потребовалась медпомощь (фото: facebook.com/groups / Все про Костопіль)

Напомним, недавно в Сумах жестоко избили ветерана АТО, который прибежал на крики девушек в парке, чтобы помочь.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель вынес пенсионерку из маршрутки, потому что не захотел везти бесплатно по удостоверению.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия полиция торговля драка Ровенская область пенсионерка женщина
LITE
Праздник 5 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 5 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины