Під Рівним бізнес-леді розбила банку сметани на голові пенсіонерки, яка торгувала поруч

Під Рівним у Костополі жінка накинулася на пенсіонерку, яка торгувала продуктами на вулиці, і розбила їй об голову банку зі сметаною. Нападницею виявилася власниця салону, неподалік від якого старенька розклала свій нехитрий товар.

Про це передали у Facebook-спільноті " Все про Костопіль ".

Інцидент стався на очах у перехожих, і один зі свідків зняв фото з місця події.

За словами очевидця, бізнес-леді побила пенсіонерку 4 червня близько 18:30, а відбувалося це на вулиці Грушевського недалеко від ринку.

На кадрах видно, що літній жінці розбили голову до крові, на її волоссі залишки сметани. Також помітно, що за декілька кроків від постраждалої й інші жінки займалися стихійною торгівлею, розклавши на асфальт продукти - зелень, яйця, молочку тощо.

У Костополі власниця салону напала на пенсіонерку, яка торгувала поруч (фото: facebook.com/groups / Все про Костопіль)

Після нападу на пенсіонерку викликали правоохоронців.

У прес-службі поліції Рівненської області розповіли, що постраждалою є 64-річна мешканка села Корчів'я. Її відвезли на "швидкій" до лікарні, і після надання допомоги відпустили.

Попередньо встановлено, що конфлікт між власницею одного із закладів та пенсіонеркою стався саме через стихійну торгівлю останньою.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження), з'ясовуються всі обставини інциденту. Тривають першочергові слідчі дії.

Літній жінці розбили на голові банку сметани, і постраждалій потрібна була медична допомога (фото: facebook.com/groups / Все про Костопіль)