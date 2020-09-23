В ровенской школе в туалете нет перегородок: сеть взорвалась гневом

В Ровенской школе №22 отремонтировали туалет, но не установили перегородок между унитазами. Фото незаконченного ремонта в туалете для девочек вызвало негодование пользователей сети.

Подрядчик говорит о том, что у него закончились средства, поэтому перегородок и не сделали. Соответствующее фото опубликовала Наталья Пастухова на своей странице в Facebook.

"Как девочки с их природными гигиеническими нюансами должны пользоваться этим туалетом? Я понимаю, что мы живем во времена глобального открытости, но не на столько!!!" – написала Наталья.

В Ровно в школьном туалете нет перегородок (фото: facebook.com/natalia.pastuhova.9)

Она также призвала администрацию школы доделать перегородки, в противном случае сказала, что будет жаловаться кандидатам в мэры или депутатам, которые сразу же захотят пропариться на этой истории.

В сети украинцы возмущены тем, что для школьников делают туалеты без перегородок. Вот, что пишут люди.

Наш мебельный цех не раз ставил такие перегородки в дошкольных учреждениях. Их наличие обязательно. Иначе, по словам руководителей, садик не отвечал бы санитарно-гигиеническим нормам, и профильная комиссия не подписала бы разрешения на функционирование. В школе же - реальное правонарушение, можно фиксировать;

А как могут закончиться деньги??? Есть проектная документация и по ней подрядчик строит. И если уж объект приняли, технадзор подписал акт, а распорядитель оплатил, то прокуратура может открывать уголовное дело и спрашивать, как технадзор подписал, а распорядитель рассчитался за неоконченный объект;

Когда я учился в этой школе, то даже такого не было!

Это вы еще не видели гардероб в нашей 22 школе. А о туалете - так сказал директор - денег не хватило;

Жесть.

Напомним, Степанов объяснил, как будут работать школы при жестком карантине.

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