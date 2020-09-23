У рівненській школі в туалеті немає перегородок: мережа вибухнула гнівом

У Рівненській школі №22 відремонтували туалет, але не встановили перегородок між унітазами. Фото незакінченого ремонту в туалеті для дівчаток викликало обурення користувачів мережі.

Підрядник говорить про те, що у нього закінчилися кошти, тому перегородок і не зробили. Відповідне фото опублікувала Наталія Пастухова на своїй сторінці в Facebook.

"Як дівчатка з їх природними гігієнічними нюансами повинні користуватися цим туалетом? Я розумію, що ми живемо у часи глобальної відкритості, але не на стільки!!!" – написала Наталя.

В Рівному в шкільному туалеті немає перегородок (фото: facebook.com/natalia.pastuhova.9)

Вона також закликала адміністрацію школи доробити перегородки, в іншому випадку сказала, що буде скаржитися кандидатам в мери або депутатам, які відразу ж захочуть пропаритися на цій історії.

У мережі українці обурені тим, що для школярів роблять туалети без перегородок. Ось, що пишуть люди.

Наш меблевий цех не раз ставив такі перегородки в дошкільних установах. Їх наявність обов'язкова. Інакше, за словами керівників, садочок не відповідав санітарно-гігієнічним нормам, і профільна комісія не підписала б дозволу на функціонування. У школі ж - реальне правопорушення, можна фіксувати;

А як можуть закінчитися гроші??? Є проєктна документація і по ній підрядник будує. І якщо вже об'єкт прийняли, технагляд підписав акт, а розпорядник сплатив, то прокуратура може відкривати кримінальну справу і питати, як технагляд підписав, а розпорядник розрахувався за незакінчений об'єкт;

Коли я вчився в цій школі, то навіть такого не було!

Це ви ще не бачили гардероб у нашій школі 22. А про туалет - так сказав директор - грошей не вистачило;

Жесть.

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