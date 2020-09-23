В ровенской школе в туалете нет перегородок: сеть взорвалась гневом

В сети разгорается скандал из-за того, что в ровенской школе в туалете нет перегородок
В Ровенской школе №22 отремонтировали туалет, но не установили перегородок между унитазами. Фото незаконченного ремонта в туалете для девочек вызвало негодование пользователей сети.
Подрядчик говорит о том, что у него закончились средства, поэтому перегородок и не сделали. Соответствующее фото опубликовала Наталья Пастухова на своей странице в Facebook.
"Как девочки с их природными гигиеническими нюансами должны пользоваться этим туалетом? Я понимаю, что мы живем во времена глобального открытости, но не на столько!!!" – написала Наталья.
В Ровно в школьном туалете нет перегородок (фото: facebook.com/natalia.pastuhova.9)
Она также призвала администрацию школы доделать перегородки, в противном случае сказала, что будет жаловаться кандидатам в мэры или депутатам, которые сразу же захотят пропариться на этой истории.
В сети украинцы возмущены тем, что для школьников делают туалеты без перегородок. Вот, что пишут люди.
Напомним, Степанов объяснил, как будут работать школы при жестком карантине.
Ранее мы писали о том, что в Черкассах подрались родители учеников из-за отказа сдавать "поборы" в школе.