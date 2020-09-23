У рівненській школі в туалеті немає перегородок: мережа вибухнула гнівом

У мережі розгорається скандал через те, що у рівненській школі в туалеті немає перегородок
У Рівненській школі №22 відремонтували туалет, але не встановили перегородок між унітазами. Фото незакінченого ремонту в туалеті для дівчаток викликало обурення користувачів мережі.
Підрядник говорить про те, що у нього закінчилися кошти, тому перегородок і не зробили. Відповідне фото опублікувала Наталія Пастухова на своїй сторінці в Facebook.
"Як дівчатка з їх природними гігієнічними нюансами повинні користуватися цим туалетом? Я розумію, що ми живемо у часи глобальної відкритості, але не на стільки!!!" – написала Наталя.
В Рівному в шкільному туалеті немає перегородок (фото: facebook.com/natalia.pastuhova.9)
Вона також закликала адміністрацію школи доробити перегородки, в іншому випадку сказала, що буде скаржитися кандидатам в мери або депутатам, які відразу ж захочуть пропаритися на цій історії.
У мережі українці обурені тим, що для школярів роблять туалети без перегородок. Ось, що пишуть люди.
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