Ротару призналась в любви России: счастлива, как никогда

София Ротару выступила в России как специальная гостья XV Международного музыкального фестиваля "Легенды ретро FM" в Москве и после концерта призналась, что счастлива, как никогда.

Народная артистка Украины заявила, что очень переживала накануне шоу из-за попыток бойкота в РФ.

"Но теперь... я так благодарна! Очень благодарна, потому что у меня появилось столько сил, такое настроение! Уезжаю, счастливая, как никогда... Вы сами видели, что я очень волновалась", - сказала София Михайловна.

"А мы были уверены, что прием будет именно такой. Потому что музыка не знает границ, а любовь не знает преград", - ответили ей.

На концерте 14 декабря 72-летняя певица исполнила 5 песен, и зал подпевал каждую, включая и легендарную "Червону руту" на украинском языке.

София Ротару выступила в РФ и похвасталась успехом (Фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Ротару уже после концерта опубликовала в сети в stories "фото-отчет", в котором продемонстрировала восхищенные отзывы россиян от выступления.

Также фаны артистки выложили видео после шоу, на котором София Михайловна делится впечатлениями и позирует перед объективами фотокамер.