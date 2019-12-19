Рот закрой свой, женщина: нардепы устроили драку в Раде (видео)

В Верховной Раде подрались депутаты во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики. В потасовке вечером 18 декабря приняли участие нардепы Илья Кива от "ОПЗЖ", Вадим Ивченко от "Батькивщины" и Андрей Мотовиловец от "Слуги народа".

Видео инцидента опубликовала в своем Facebook замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

"Старые политики - старые методы", - подписала она кадры.

Конфликт между нардепами вспыхнул при рассмотрении законопроекта о рынке земли на заседании комитета. Место председателя комитета Николая Сольского было заблокировано представителями "ОПЗЖ" и "Батькивщины".

На кадрах видно, как после потасовки между депутатами продолжаются споры и словесные перепалки. Кива кричит про "предателей Украины", одна из присутствующих, которая снимала драку на мобильник, призывает разблокировать заседание.

"Рот закрой свой, пожалуйста, женщина!" - отвечает на это Кива.

В это время скандального депутата пытается успокоить его коллега по партии Нестор Шуфрич.

Сольский после инцидента объявил перерыв на 15 минут.

Видео: В Раде подрались нардепы на заседании комитета по вопросам аграрной политики

Пользователи сети живо отреагировали на инцидент с дракой нардепов и возмущаются такому поведению.

Еще б чуть-чуть, и Кива в порыве страсти избил бы Шуфрича. От были бы классные новости;

Жуть какая!

Культура общения с женщиной, на высшем уровне... кого наши люди "навыбирали"? Сочувствую вам! Работать с этим быдлом очень тяжело! Думаю если бы он так ко мне говорил, то как минимум оттуда вылетел с треском! Держитесь там! Быдло, оно и в Африке быдло!

Господи, какие клоуны!

Олени...

В Раде подрались нардепы на заседании комитета по вопросам аграрной политики (Скрин комментариев facebook.com/yevheniya.khudzik)