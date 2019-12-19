Рот закрой свой, женщина: нардепы устроили драку в Раде (видео)

Депутаты подрались во время рассмотрения законопроекта о рынке земли
В Верховной Раде подрались депутаты во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики. В потасовке вечером 18 декабря приняли участие нардепы Илья Кива от "ОПЗЖ", Вадим Ивченко от "Батькивщины" и Андрей Мотовиловец от "Слуги народа".
Видео инцидента опубликовала в своем Facebook замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.
"Старые политики - старые методы", - подписала она кадры.
Конфликт между нардепами вспыхнул при рассмотрении законопроекта о рынке земли на заседании комитета. Место председателя комитета Николая Сольского было заблокировано представителями "ОПЗЖ" и "Батькивщины".
На кадрах видно, как после потасовки между депутатами продолжаются споры и словесные перепалки. Кива кричит про "предателей Украины", одна из присутствующих, которая снимала драку на мобильник, призывает разблокировать заседание.
"Рот закрой свой, пожалуйста, женщина!" - отвечает на это Кива.
В это время скандального депутата пытается успокоить его коллега по партии Нестор Шуфрич.
Сольский после инцидента объявил перерыв на 15 минут.
Видео: В Раде подрались нардепы на заседании комитета по вопросам аграрной политики
Пользователи сети живо отреагировали на инцидент с дракой нардепов и возмущаются такому поведению.
В Раде подрались нардепы на заседании комитета по вопросам аграрной политики (Скрин комментариев facebook.com/yevheniya.khudzik)