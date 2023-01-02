ua ru
Пн, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РосЗМІ "вбили" козака Гаврилюка. Насправді екс-нардеп живий

Новость на русском →
Понеділок 02 січня 2023 13:02
РосЗМІ "вбили" козака Гаврилюка. Насправді екс-нардеп живий Михайло Гаврилюк живий (фото: facebook.com/Михайло Гаврилюк)
Автор: Юлія Гаюк

Інформація про смерть Михайла Гаврилюка не відповідає дійсності. Це фейк, який розповсюджують російські пропагандистські ЗМІ та сумнівні Telegram-канали.

Насправді у боях під Бахмутом загинув інший український боєць з прізвищем Гаврилюк, але Володимир.

Розвінчуємо брехню російських пропагандистів у матеріалі нижче.

Що пишуть росЗМІ про загибель козака Гаврилюка

Одним з перших, хто "вбив" козака став так званий воєнкор Чингіс Дамбієв, який у своєму Telegram-каналі написав, що "українського бойовика було ліквідовано під час бойових дій російськими військовослужбовцями 1 січня поточного року в Артемівську".

Ці слова, написані терористами, підхопили деякі українські Telegram-канали, а звідти - пішла й по інших соціальних мережах, де українці "ховають" Михайла Гаврилюка.

РосЗМІ &quot;вбили&quot; козака Гаврилюка. Насправді екс-нардеп живий

Скриншот

Згодом рідні Михайла спростували цю інформацію, заявивши, що він живий.

Михайло також відреагував на поширюваний фейк.

"Спішу втішити тих, хто сумував, і розчарувати тих, хто радів. Я живий. Не дочекаються. Дякую за турботу всім, хто хвилювався. Я це дуже ціную. Напевно, мусимо зробити висновки щодо нашої інформаційної гігієни", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Водночас боєць зазначив, що втрати все ж є. Так, він повідомив про загибель свого побратима ще з часів АТО, з батальйону "Золоті Ворота".

Нагадаємо, що Михайло був активістом Євромайдану, козаком Четвертої сотні Самооборони Майдану.

Вперше він став відомий за скандальним аматорським відео тортур, вчинених представниками спецпідрозділу "Ягуар".

РосЗМІ &quot;вбили&quot; козака Гаврилюка. Насправді екс-нардеп живий

Михайло Гаврилюк зазнав знущань на Майдані

У 2014 році він став народним депутатом України VIII скликання.

Що трапилося насправді?

Насправді ж, захищаючи Україну загинув Володимир Гаврилюк з Вінницької області, який пішов на фронт з перших днів повномасштабного вторгнення.

Про смерть героя повідомила 31 грудня його дружина Юлія у своєму Facebook.

"Мій коханий. Наш герой. Наш захисник. Ти з першого дня пішов боронити нашу землю. Не уявляю життя без тебе. Таких, як ти, просто більше нема… Спочивай з миром, ти багато встиг зробити в житті, крім як почати радіти нашим добуткам… Нарешті ти отримав спокій....", - написала жінка.

Варто зауважити, що візуально Володимир дійсно схожий на Михайла. До того ж його теж називали козаком.

РосЗМІ &quot;вбили&quot; козака Гаврилюка. Насправді екс-нардеп живийРосЗМІ &quot;вбили&quot; козака Гаврилюка. Насправді екс-нардеп живийРосЗМІ &quot;вбили&quot; козака Гаврилюка. Насправді екс-нардеп живийРосЗМІ &quot;вбили&quot; козака Гаврилюка. Насправді екс-нардеп живийРосЗМІ &quot;вбили&quot; козака Гаврилюка. Насправді екс-нардеп живий

Володимир Гаврилюк загинув на Донбасі (фото: facebook.com/gavrulyuk)

До того, як піти на війну він працював у патрульній поліції. Сам він родом з Криму.

"Володя назавжди залишиться у пам’яті усміхненим козаком, який щиро любив свою сім’ю та Україну", - пишуть у соцмережах люди, які знали бійця.

Прощання з Гаврилюком відбудеться 3 січня о 12:00 в соборі села Степанівка. У Володимира лишилося двоє діток.

Раніше ми розповідали про смерть відомого українського режисера монтажу на Донбасі.

Читайте також, хто з учасників "Ліги сміху" віддав своє життя за Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Оксана Гаврилюк фейки