РосЗМІ "вбили" козака Гаврилюка. Насправді екс-нардеп живий

Насправді у боях під Бахмутом загинув інший український боєць з прізвищем Гаврилюк, але Володимир.

Інформація про смерть Михайла Гаврилюка не відповідає дійсності. Це фейк, який розповсюджують російські пропагандистські ЗМІ та сумнівні Telegram-канали.

Що пишуть росЗМІ про загибель козака Гаврилюка

Одним з перших, хто "вбив" козака став так званий воєнкор Чингіс Дамбієв, який у своєму Telegram-каналі написав, що "українського бойовика було ліквідовано під час бойових дій російськими військовослужбовцями 1 січня поточного року в Артемівську".

Ці слова, написані терористами, підхопили деякі українські Telegram-канали, а звідти - пішла й по інших соціальних мережах, де українці "ховають" Михайла Гаврилюка.

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Згодом рідні Михайла спростували цю інформацію, заявивши, що він живий.

Михайло також відреагував на поширюваний фейк.

"Спішу втішити тих, хто сумував, і розчарувати тих, хто радів. Я живий. Не дочекаються. Дякую за турботу всім, хто хвилювався. Я це дуже ціную. Напевно, мусимо зробити висновки щодо нашої інформаційної гігієни", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Водночас боєць зазначив, що втрати все ж є. Так, він повідомив про загибель свого побратима ще з часів АТО, з батальйону "Золоті Ворота".

Нагадаємо, що Михайло був активістом Євромайдану, козаком Четвертої сотні Самооборони Майдану.

Вперше він став відомий за скандальним аматорським відео тортур, вчинених представниками спецпідрозділу "Ягуар".

Михайло Гаврилюк зазнав знущань на Майдані

У 2014 році він став народним депутатом України VIII скликання.

Що трапилося насправді?

Насправді ж, захищаючи Україну загинув Володимир Гаврилюк з Вінницької області, який пішов на фронт з перших днів повномасштабного вторгнення.

Про смерть героя повідомила 31 грудня його дружина Юлія у своєму Facebook.

"Мій коханий. Наш герой. Наш захисник. Ти з першого дня пішов боронити нашу землю. Не уявляю життя без тебе. Таких, як ти, просто більше нема… Спочивай з миром, ти багато встиг зробити в житті, крім як почати радіти нашим добуткам… Нарешті ти отримав спокій....", - написала жінка.

Варто зауважити, що візуально Володимир дійсно схожий на Михайла. До того ж його теж називали козаком.

Володимир Гаврилюк загинув на Донбасі (фото: facebook.com/gavrulyuk)

До того, як піти на війну він працював у патрульній поліції. Сам він родом з Криму.

"Володя назавжди залишиться у пам’яті усміхненим козаком, який щиро любив свою сім’ю та Україну", - пишуть у соцмережах люди, які знали бійця.

Прощання з Гаврилюком відбудеться 3 січня о 12:00 в соборі села Степанівка. У Володимира лишилося двоє діток.