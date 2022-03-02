На росТВ выдали алкоголика из Крыма за "захваченного в плен бойца ВСУ со Змеиного": фейк развенчан

Российские пропагандисты показали "захваченного в плен" бойца ВСУ со Змеиного Руслана Муренко и, конечно, опять опозорились.

На очередной фейк росТВ обратил внимание в своем Facebook блогер, основатель и руководитель издания Tokar.ua Назар Токар.

Потому что на самом деле человека в кадре зовут Евгений Евгеньевич Малохрено. Он - бывший гражданин Украины, который предал свою страну и перенял гражданство РФ.

Он родился 20 января 1974 года и проживает в оккупированном Севастополе по улице Морской Пехоты, 22, кв. 16.

Малохрено, говорит блогер, "является алкоголиком, работает водителем КАМАЗа".

"И еще он плохой актер", - резюмировал Назар.

Вот видео российских пропагандистов, о котором идет речь:

А вот доказательство того, что этот человек не имеет никакого отношения к ВСУ, а является самым обычным прихвостнем российских оккупантов:

Отметим, что российские пропагандисты регулярно выдают "актеров" за украинских пленных.

Так, например, ранее россияне показали якобы "украинского военнослужащего", который на протяжение одного дня "сдался" оккупантам и на Змеином, и в Донецкой области.