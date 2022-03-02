На росТБ видали алкоголіка з Криму за "захопленого в полон бійця ЗСУ зі Зміїного": фейк розвінчано
Російські пропагандисти показали "захопленого в полон" бійця ЗСУ зі Зміїного Руслана Муренка і, звісно, знову зганьбилися.
На черговий фейк росТБ звернув увагу в своєму Facebook блогер, засновник і керівник видання Tokar.ua Назар Токар.
Бо насправді людину в кадрі звуть Євген Євгенійович Малохрено. Він - колишній громадянин України, який зрадив свою країну і перейняв громадянство РФ.
Він народився 20 січня 1974 року і проживає у окупованому Севастополі по вулиці Морської Піхоти, 22, кв. 16.
Малохрено, каже блогер, "є алкоголіком, працює водієм КАМАЗа".
"І ще він поганий актор", - резюмував Назар.
Ось відео російських пропагандистів, про яке йде мова:
А ось доказ того, що цей чоловік не має жодного відношення до ЗСУ, а є звичайнісіньким посіпакою російських окупантів:
Зазначимо, що російські пропагандисти регулярно видають акторів за українських полонених.
Так, наприклад, раніше росіяни показали нібито "українського військовослужбовця", який протягом одного дня "здався" окупантам і на Зміїному, і в Донецькій області.
Нагадаємо, що захисники острова Зміїний - живі, але знаходяться в полоні. Вони відзначилися своєю відвагою, а також культовою фразою, яка стала символом російсько-української війни: "Русский военный корабль, иди нах*й!".