Защитники острова Змеиный - живы, но находятся в плену, - Генштаб

В Генштабе подтвердили, что защитники острова Змеиный - живы. Они находятся в плену Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Относительно морских пехотинцев и пограничников, которых взяли в плен российские оккупанты на острове Змеиный. Мы очень рады узнать о том, что наши собратья живы и с ними все хорошо", - говорится в сообщении.

Однако в Генштабе добавили, что страна-оккупант продолжает вести информационную войну и обвиняет Украину в том, что власть якобы "забыла" и "похоронила" защитников острова.

"В свою очередь, оккупанты "забыли" сообщить о том, что они полностью разрушили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и тому подобное. Соответственно связь со змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать о его судьбе были тщетными. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами", - добавили в Генштабе.

В ВСУ призвали Россию освободить захваченных пограничников, а также экипаж спасательного судна "Сапфир".