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Защитники острова Змеиный - живы, но находятся в плену, - Генштаб

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Украина, Понедельник 28 февраля 2022 14:01
Защитники острова Змеиный - живы, но находятся в плену, - Генштаб Фото: Защитники острова Змеиный - живые (President.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Генштабе подтвердили, что защитники острова Змеиный - живы. Они находятся в плену Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Относительно морских пехотинцев и пограничников, которых взяли в плен российские оккупанты на острове Змеиный. Мы очень рады узнать о том, что наши собратья живы и с ними все хорошо", - говорится в сообщении.

Однако в Генштабе добавили, что страна-оккупант продолжает вести информационную войну и обвиняет Украину в том, что власть якобы "забыла" и "похоронила" защитников острова.

"В свою очередь, оккупанты "забыли" сообщить о том, что они полностью разрушили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и тому подобное. Соответственно связь со змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать о его судьбе были тщетными. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами", - добавили в Генштабе.

В ВСУ призвали Россию освободить захваченных пограничников, а также экипаж спасательного судна "Сапфир".

Напомним, информация о том, что защитника змеиного могут быть живыми, появилась 26 февраля.

Кроме того, российские оккупанты незаконно захватили украинское гуманитарное судно "Сапфир", выполнявшему миссию в районе острова Змеиный.

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