На росТВ показали украинских пленных: стали известны их имена (видео)

На росТВ показали украинских военных в плену (Коллаж РБК-Украина)

Украинские военные находятся в плену с 2015 года

Украинских военных, которые находятся в плену "ДНР" в донецкой колонии показали на российском телеканале "Россия 1" в программе "Вести недели".

На пропагандистском российском телеканале показали видеосюжет о троих украинских военных, которых удерживают в колонии оккупированного Донецка.

Одного из военных назвали украинским разведчиком, который попал в плен под Дебальцево. Как отметили в сюжете, таких военнопленных в "ДНР" несколько десятков.

Позже стало известно, что один из пленных – это Богдан Панюшенко, командир танка, который террористы подбили под Донецком. Предположительно, в плену он находится с января 2015 года.

Еще двоих в плен взяли 16 февраля 2015 года, когда они выполняли боевую задачу под Дебальцево. Это – военнослужащие 3-го полка специального назначения старшина Сергей Глондар и младший сержант Александр Кориньков.

Скриншот из видео

Они сопровождали колонну и должны были вывести раненных из Дебальцево, но попали в засаду. Несколько украинских бойцов погибли, еще несколько – получили ранения, остальных – взяли в плен.

В репортаже отмечается, что украинских военных внесли в список на обмен.

"Их внесли в списки на обмен и готовы отдать Украине. Если обмен состоится", - рассказали в сюжете.

На пропагандистском канале показали украинских военных, которые попали в плен "ДНР"